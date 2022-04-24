就医“刷信用”利于提升便捷与互信

在北京市东城区，老百姓看病就医也能“刷信用”了。近日，东城区和平里医院、普仁医院、社区卫生服务机构同时上线信用医疗，率先在首都核心区实现覆盖区级三级医院、二级医院和社区卫生服务中心及所属站点的三级信用就医服务，基本满足全区居民就近信用就医。在这种模式下，免除挂号、检查、检验、取药等多环节的排队缴费，解决了传统就医模式下门诊患者挂号时间长、交费时间长等痛点，预计可节省患者约60%就诊时间。（4月22日《北京青年报》）

当前看病之所以麻烦，与信征体系没有引入医疗系统有很大关系。比如开一次单就缴一次费，缴一次费就排一次队，给看病带来了诸多麻烦。虽说现在可以移动支付，但毕竟也要等付费之后，才能获得药品或诊疗服务。此外，先诊疗后付费虽然得到了普及，却没有与征信体系形成结合，患者是否会如期付费，缺乏有力约束。医疗引入征信，不仅可改善就医体验，而且“让守信者处处受益”在诊疗中得到体现，具有强化社会诚信的作用。

就医“刷信用”作为征信引入医疗的典型模式，当前已在上海、厦门、杭州等多地进行过试点。其中，一些地方的做法颇具特色，比如广东省首家信用就医平台与银行合作，由银行提供1000元～3000元不等的信用支持。有银行系统作为背书，患者的信用将更有保障，失信惩戒的力度也会更大， 就医“刷信用”具备更加坚实的制度保障。北京市东城区则是在大小医院之间普遍实行就医“刷信用”，更加注重征信的整体性，也更契合分级诊疗的发展模式。

就医“刷信用”离不开个别创新，但更需统一进行谋划布局。建立跨区域甚至全国的就医信用体系，利于消除“信用孤岛”，让这一便民举措从一地推展到整个区域、从整个区域推展到全国，使“信用就医”最终能够畅行全国。

此外，一个人是否守信用，既与个人品行等因素有关，又与个人之外的因素有关。比如当看病费用全部自费时，患者失信的可能性就增大，若能享受到医保报销政策，守信的可能性就增大，并且报销比例越大，守信的可能性就越大。可见，就医“刷信用”加入医保报销等积极因素，比如尽快将门诊看病费用纳入统筹报销范围等，有利于提升守信的约束力，“信用就医”在患者心目中的分量，也会水涨船高。

期待这一模式能够不断得到完善，也能够在更广范围内得到普及，让征信与诊疗行为结合得更科学更紧密，使征信在医疗方面发挥更大的作用，既大幅提升就医的便捷性，又不断增进医患互信。(秋实)