转需！9条防癌饮食建议请收好

人民网北京4月21日电 （记者乔业琼）今年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，主题为“癌症防治 早早行动”。研究表明，在人类癌症的病因中，除遗传、环境等因素外，不良的膳食结构和饮食习惯与癌症的发生密切相关，其中胃癌、食管癌、肝癌、结直肠癌等癌症与膳食直接相关。为避免“癌从口入”，广东省疾控中心建议日常饮食这样做。

多吃水果和蔬菜。中国居民膳食指南建议，成年人每天应摄入蔬菜300-500克，吃多种蔬菜，深色蔬菜至少占一半；每天应摄入水果200-400克，吃水果的时候要尽量完整进食而不要榨成果汁。

食物多样，谷类为主。食物多样，谷类为主。适当多吃粗粮杂粮，多吃富含膳食纤维和维生素的新鲜蔬菜水果；动物性食物应适量，不能过多摄入。

控制脂肪摄入。总脂肪和油类提供的能量应占总能量的15%-30%，限制脂肪含量较多（尤其是动物性脂肪较多）的食物，植物油也应适量（成人每天烹调油摄入量为25-30克）。

限制红肉摄入。红肉（指牛、羊、猪肉及其制品）摄入过多可能是导致结直肠癌的重要因素。食用肉类最好选择鱼、禽等肉类，中国居民膳食指南建议，每天禽畜肉摄入量40-75克。

限制食盐摄入。成人每天从各种来源摄入的食盐不应超过5克，其中包括食物中的隐形盐。

限制酒精摄入。大量饮酒可增加肝癌、直肠癌、乳腺癌等的发病风险。建议最好不要饮酒，如不能做到，应限量。中国居民膳食指南中建议，成年女性每天洒精摄入量不超过15克，成年男性不超过25克，儿童和孕妇禁止饮酒。

注意食品贮藏。食品应选择合适的方法储存。谷类、豆类等的储存要防潮防霉，注意防霉菌污染，发霉的花生、谷类和豆类中的黄曲霉素是肝癌的致病因素。

注意食物的制备和烹调。烹调时油温不能太高，尽量少用煎、炒、油炸、熏烤的烹调方法，多采用蒸、煮、焯等方式。不要吃烧焦的食物，尽量少吃烤肉、熏肉。不要吃过咸的食物，少吃或不吃腌制食品，如咸鱼、腌菜、腌肉、酸菜等。

少吃过热的饮料或食物。有些人喜欢滚汤的茶水，火锅等，其实食管粘膜非常娇嫩，过热的食物容易划伤食管粘膜，长期如此，可能会导致食管上皮粘膜的增生或癌变。

鉴于致癌因素十分复杂，除了饮食，还有遗传、环境等因素，广东省疾控中心提示，要警惕11个癌症危险信号。

1、身体浅表部位出现的异常肿块。

2、体表黑痣和疣等在短期内色泽加深或迅速增大。

3、身体出现的异常感觉：哽咽感、疼痛等。

4、皮肤或粘膜经久不愈的溃疡。

5、持续性消化不良和食欲减退。

6、大便习惯及性状改变或带血。

7、持久性声音嘶哑、干咳、痰中带血。

8、听力异常，鼻血，头痛。

9、阴道异常出血，特别是接触性出血。

10、无痛性血尿，排尿不畅。

11、不明原因的发热、乏力、进行性体重减轻。

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