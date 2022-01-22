国家卫健委：过早解封容易导致疫情反弹、重症和死亡增加

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）“现在多国防控实践也证明，过早解封容易导致疫情反弹、重症和死亡增加。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，目前人群新冠疫苗接种也还没有达到足以建立坚固的免疫屏障的程度，过早仓促放松防控，将极易丧失我国前期来之不易的防控成果。

梁万年分析，当前从全球来看，新冠肺炎疫情仍然处在大流行的急性期，所以未来疫情的发展方向还有很大的不确定性。奥密克戎变异株逐渐成为全球的主要流行株，它的传播速度比较快，影响也比较大，但科学上对它的危害性，比如说它针对不同人群的致病能力，包括致病后导致的可能的后遗症等等，都还不是很清楚。

梁万年说，坚持现在防控策略的意义主要在于以下几点：

一是可以发现一起扑灭一起，就能够最大限度地减少人群的感染，减少重症和减少死亡，维护生命安全和身体健康。

二是可以避免因发病导致的医疗资源的挤兑，更好地满足人民群众日常就医需求。

三是可以最大限度缩小疫情的影响区域，最大限度地减少疫情对社会经济发展的影响。

梁万年表示，世界卫生组织在上周发布的报告中也指出，奥密克戎可能不是最后一个变异株，在未来朝什么方向变异，仍然具有高度的不确定性。

“综合考虑以上因素，在新冠大流行的背景下，我们现行的防控措施和策略，应对变异株应该是有效的，可以使我国处于相对安全的状态，可避免大规模病例的出现。即使局部出现了聚集性疫情，或者是散发病例，也基本上可以在一到两个最长潜伏期内把它控制住，可以更好地保障人们的正常生活和社会经济的发展。”梁万年说，所以，现阶段而言，维持现行的防控措施和策略是当前疫情防控的最佳选择。