北京倡导“五一”假期就地过节

昨日，北京市第307场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，海淀区、丰台区、北京市疾控通报本市疫情信息和疫情处置情况。4月17日0时至18日16时，本市新增5例本土新冠确诊病例，均已转至定点医院，有关部门已对涉及的风险点位进行排查，对各类风险人员实施分类管控。对于即将到来的“五一”假期，倡导就地过节，同时明确暂不恢复进出京跨省团队旅游，室内公共场所按75%限流开放，公园、景区、景点坚持“限量、预约、错峰”要求，严格限流标准。

4月17日0时至18日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，均为确诊病例，其中海淀区3例、丰台区2例。昨日，北京市第307场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，会上发布了关于“五一”假期疫情防控工作的有关通知，包含严控流动性风险、严防聚集性风险、严密常态化防线三个方面。“五一”期间，本市倡导就地过节，继续提倡市民群众非必要不出京，特别是不前往14日内有新增本土新冠病毒感染者的县和陆路边境口岸所在县。机关企事业单位人员出京的，严格审批管理。14日内有新增本土新冠病毒感染者所在县旅居史人员严格限制进返京。

暂不恢复进出京跨省团队旅游

“五一”假期将至，北京疾控部门提醒广大市民朋友，非必要不出京，不去中高风险地区旅行，倡导就地过节。为了首都安全和市民群众能够度过一个欢乐、健康、安全的“五一”假期，首都严格进京管理联防联控协调机制办公室、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室联合发出《关于做好2022年“五一”假期新冠肺炎疫情防控工作的通知》，从严控流动性风险、严防聚集性风险、严密常态化防线等三个方面，对首都防控政策进行再提醒、再强调。

北京市委宣传部副部长徐和建介绍，在严控流动性风险方面，提倡市民群众非必要不出京，特别是不前往14日内有新增本土新冠病毒感染者的县和陆路边境口岸所在县。机关企事业单位人员出京的，严格审批管理。如本市出现本土新冠病毒感染者，为严防疫情传播风险，所在区人员非必要不出京，所在街乡镇人员原则上限制出京。14日内有新增本土新冠病毒感染者所在县旅居史人员严格限制进返京，14日内有陆路边境口岸所在县旅居史人员非必须不进返京。

进返京时，须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，抵京前或抵京后12小时内，需通过“京心相助”小程序向所在社区（村）、单位、酒店等报告，因瞒报、谎报、迟报等引发疫情防控风险的，依法追究责任。进返京人员抵京24小时后、72小时内须进行1次核酸检测，未及时检测的，“北京健康宝”将会弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。通勤人员按照现有政策规定执行。

徐和建提醒，进返京人员抵京7日内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所。在京单位督促进返京员工返岗前48小时内加做1次核酸检测，检测阴性结果未出之前居家办公。

同时，本市继续严格控制在京举办线下全国性会议、培训等聚集性活动，确需组织的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，有来京人员参加的，主办单位要加强远端筛查和在京闭环管理。

本市将严密防范“自驾游”“老年团”疫情风险，提示市民群众谨慎选择目的地，合理安排出游行程，尽量不前往人员密集场所。暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。

室内公共场所按75%限流开放

在严防聚集性风险方面，徐和建介绍，按照“非必要不举办”原则，严控游园会、文艺演出、展销促销、体育赛事等大型活动。提倡市民群众假期不聚集、不扎堆，最大限度减少感染风险。各类公园、景区、景点坚持“限量、预约、错峰”要求，严格限流标准，请市民群众合理选择出行路线和游览时段。

同时，按75%限流开放演出场所、娱乐场所、体育场馆、网吧、电影院、图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所，因地制宜控制瞬时流量，防止人员拥挤。商场超市、批发市场、餐饮机构、宾馆酒店、乡村民宿等严格落实测温扫码、通风消毒等疫情防控措施，做好有序排队和场内外客流疏导。

继续做好重点人群常态化检测筛查

徐和建表示，在严密常态化防线方面，本市将继续做好重点行业、重点人群常态化检测筛查，对其他人员流动性大的行业或单位，假期结束后可组织开展全员核酸检测或抗原检测。建议市民群众近期谨慎邮购疫情高发国家和地区的商品，严防疫情输入风险。

在药店或网上购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”的人员，要配合做好登记、回访、核酸检测等工作。倡导大家继续坚持“戴口罩、勤洗手、勤通风、常消毒、一米线、用公筷”等良好个人卫生习惯，主动配合做好测温验码、接种疫苗等防控工作。

徐和建表示，在疫情防控工作中，北京将不断优化完善各项政策措施，全力做到更精准、更有效，在及时管控疫情风险的同时，持续做好保供稳价、医疗救治、城市运行等工作，最大限度减少对市民群众正常生活的影响。（蒋若静 王斌 解丽）