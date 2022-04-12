国家卫健委：疫情仍在高位运行 防控正处于关键紧要时期

人民网北京4月12日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，疫情仍在高位运行，波及范围进一步扩大，防控正处于关键紧要时期。要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，坚定信心，更加坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。

“要以快制快，加快核酸检测、方舱医院建设、感染者收治，尽快阻断社会面传播。要强化风险管控，快速筛查，找出潜在传染源，及时转运隔离。要切实保障好群众基本生活和就医购药需求，积极帮助排忧解难。”米锋表示。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，3月1日至4月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者325303例，波及30个省（区、市）。随着各地疫情防控措施的落实落地，新发生疫情的地区能够快速有效处置，没有形成新的规模性疫情。河北、江苏、安徽、广东、福建、浙江、山东等省疫情总体可控。吉林省疫情总体呈下降趋势，已连续三天新增感染者降至千例以下，但仍在高位；长春市每天新增感染者人数下降，但管控区内社区传播没有完全阻断，仍需要继续加强管控区内各项防控工作。上海市连续8天报告新增感染者数超过1万例，疫情处于快速上升期，社区传播尚没有得到有效遏制，且外溢多省多市，预计未来几日新增感染者人数仍将处于高位。

据悉，截至4月11日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿32.8万剂次，完成全程接种的人数为12亿4492.3万人。

截至目前，国家卫生健康委已从全国16个省份调派医务人员4万余名和每日238万管核酸检测的能力支援上海，和上海的医务人员一起开展新冠肺炎医疗救治和核酸检测等工作。