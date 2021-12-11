国家卫健委：全国已有11744家医疗卫生机构可以开展核酸检测工作

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

医政医管局监察专员郭燕红介绍，随着工作力度的加大，各地在疫情处置当中，无论是核酸检测的整体速度还是能力，都有了快速提升。核酸检测决定了疫情发现和疫情防控的及时性，这项工作非常重要，所以从国家到地方对核酸检测工作，从多方面进行了加强和建设。

一方面，加强了核酸检测的能力建设和质量管理。为了大幅度提高核酸检测的能力，要求二级以上的综合医院、疾控机构，包括一些第三方的核酸检测机构，都进一步加强核酸检测能力的建设。截至目前，全国已经有11744家医疗卫生机构可以开展核酸检测工作。总体的核酸检测能力目前已经达到了每天单管单检2995万份，如果配之以“10混1”的检测方法，检测能力还能够实现倍增。

此外，要加强核酸检测的质量管理，质量很重要。在质量管理方面，主要是不断完善实验室质量管理的制度，开展室内质控和室间质评，不断提升核酸检测的质量，使得核酸检测结果能够准确、可靠。

第二方面，强化大规模核酸检测的组织管理。在疫情初期，往往全员核酸检测是控制疫情最重要和最紧迫的一项工作。首先要调集好核酸检测的资源，针对大规模核酸检测，第一时间从省内、省外调集核酸检测资源，同时要强化核酸检测的组织管理，从全员的发动，包括采样、转运、检测、结果回报、信息推送和后续管理，实现一个连续化的工作机制，来提高全员核酸检测的效率。在这项目工作当中，信息化的支撑非常关键，通过信息化支撑手段的应用，使得全链条高效运行，达到快和信息共享的目标。

第三方面，要持续优化核酸检测的服务。包括对于核酸检测资源的网格化布局，公开核酸检测机构的工作时间，推行24小时检测服务，也包括要求有条件的实验室配备快速的检测试剂和设备，来提高检测速度，使得“愿检尽检”的人群能够在6小时内拿到检测结果。同时，很多地方还把核酸检测与健康码相关联，通过信息化手段，使得人民群众能够在第一时间了解到自己的检测结果。通过这些工作，保证优质、高效和便捷的核酸检测服务，来服务于整体的疫情防控工作。