你买的化妆品小样正规吗？质量安全有保障吗？注意这两点

人民网北京4月12日电 （记者孙红丽）近日，有关化妆品小样存在来源不明、定价不规范、质量无法保证等安全隐患的报道引起热议。

化妆品小样通常在消费者购买化妆品时，以赠品形式出现，因其易便携、价格低、使用方便等特点，越来越受到消费者的欢迎，逐渐形成新的零售业态，除了线下实体店销售火爆，各大电商平台都有大量的小样出售。

“化妆品小样不是'法外之地'，消费者应选择正规渠道购买产品。”广东省药监局微信公众号近日发文提醒，化妆品无论是正品还是小样，均应当符合《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品标签管理办法》的规定。

另外，消费者购买产品时，应要求商家提供发票或电脑小票，并在票据上注明购买化妆品的名称、生产厂家和生产批号，以利于依法维权。无中文名称、无生产厂家、无使用期限的“三无”化妆品小样，是违法产品，应予禁止。

广东省药监局还提示，消费者在选购或者获赠化妆品小样时，需要仔细甄别，注意以下两点：

化妆品小样的标签信息应当真实、完整、准确

依据《化妆品监督管理条例》《化妆品标签管理办法》等法规，化妆品小样（包括免费试用、赠予、兑换等形式向消费者提供的化妆品小样）作为最小销售单元应当有标签，并与产品注册或者备案的相关内容一致。

即使是净含量不大于15g或者15mL的小规格包装产品，也应当在销售包装可视面上标注产品中文名称、注册人或备案人的名称、净含量、使用期限等信息；其他应当标注的标签信息，如特殊化妆品注册证书编号、注册人或备案人地址、全成分等信息，可以标注在随附于产品的说明书中。因此，化妆品小样应当在标签处将产品的相关信息真实、完整、准确的呈现给消费者。

化妆品小样的生产应当具备相应资质

依据《化妆品监督管理条例》，化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品，国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。

因此，化妆品小样需经药品监督管理部门注册后方可生产、进口或在上市销售前向所在地药品监督管理部门备案。依据《化妆品生产经营监督管理办法》，化妆品经营者不得自行配制化妆品，配制、填充、灌装化妆品内容物，应当取得化妆品生产许可证。生产化妆品小样，应当由取得《化妆品生产许可证》的企业生产。