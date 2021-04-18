科学防癌：身体出现这些警示信号要重视

编者按：近年来，随着我国人口老龄化、工业化、城镇化的进程逐渐加快，加上慢性感染、不健康生活方式、环境暴露等一些原因，使我国癌症发病仍然处于逐渐上升的态势。4月15日-21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“健康中国健康家——关爱生命 科学防癌”。科学防癌，在注意保持健康生活方式积极预防的同时，也要对身体发出的一些恶性肿瘤警示信号予以重视。



制图：孙红丽

“癌”是什么？

癌症是一类疾病的总称，这类疾病的发生是由于身体某一部位细胞的不停分裂和扩散。有学者称“癌是细胞的疾病”。一个人身体内的细胞数量以万亿计，而癌症几乎可以发生在人体的任何一个部位。

在正常状况下，人体内细胞会随着机体需要而生长分裂形成新的细胞，当变老或受损的细胞死亡后，就由这些新生细胞取代。但是，当癌症发生时，这一过程被破坏。与正常细胞不同，癌细胞可以不受控制地生长，并具有侵袭性。本应死去的细胞存活，而新的细胞在不需要时不断生成，这些多余的细胞不断扩增，形成肿瘤。

癌症肿瘤是恶性的，这意味着它们可以扩散或侵入临近的组织，或随着肿瘤的生长，癌细胞破裂并通过血液或淋巴系统传播到人体更远的地方，形成新的肿瘤。

为应对癌症的健康和生命威胁，需要我们未雨绸缪，积极预防。

可能导致恶性肿瘤的不健康的生活方式有哪些？

虽然保持健康的生活方式不一定能够预防全部癌症，但确实有1/3以上的癌症可以通过避免下述不良生活方式得以预防：

●长期吸烟：长期吸烟者患肺癌、喉癌、口腔癌、膀胱癌、食管癌、胰腺癌的几率，数倍于不吸烟者。

●过度饮酒：酒，特别是蒸馏酒（以白酒为多）主要成分为乙醇。饮酒过量可引起肝癌、肠癌、乳腺癌、口腔癌、喉癌、食管癌等。

●喜食高脂高盐食品：长期食用高脂高盐食品，可能增加大肠癌、胰腺癌、乳腺癌、胃癌的发病率。

●爱吃腌菜香肠腊肉等腌制食品：腌制类食品多含亚硝酸盐及防腐剂，其中亚硝酸盐是公认的致癌物质，可以诱发食管癌、胃癌、肝癌、膀胱癌等恶性肿瘤。

●喜食过烫食品：消化道壁的黏膜只能耐受50℃～60℃的温度，若经常吃过烫的食品，如喝热茶热汤吃火锅等，会对黏膜构成严重损伤，长此以往，引起黏膜变化以至癌变。

●作息不规律，喜欢熬夜。

●缺乏体育运动：因为久坐不动，血液循环及呼吸频率减慢，癌细胞容易发生并定居在人体健康薄弱部位，而且不容易被免疫系统清除；偏肥胖者会增加肠癌、胰腺癌、乳腺癌等的风险。

哪些情况下需要去医院筛查肿瘤？

由于恶性肿瘤的潜伏期很长，尽管早期不易被发现，但身体有时还是能够发出一些恶性肿瘤警示信号，应予以重视，并正确解读：

●体表出现肿块并且在短期内快速增大。

●疣和黑痣迅速增大或破溃。

●不明原因体重减轻或长期不明原因发热。

●经常出现鼻塞、回吸涕血。

●吞咽时胸部不适、吞咽困难或有梗噎感。

●持续性咳嗽、痰中带血。

●溃疡久治不愈或持续性消化异常。

●大小便习惯改变，尿血、便血。

●女性在月经期外或绝经后出现不规则阴道出血。

●持续头痛，视物逐渐模糊或听力变化、肢体活动不变。（综合国家卫健委网站、北京疾控中心）

第27个全国肿瘤防治宣传周系列策划:

之一：防癌体质可以“养”出来 中医推荐“四时”养生法

之二：盘点防癌致癌谣言 别让这些说法迷惑你！