“心流”3D扫描技术诊断心脏病仅需20分钟

据英国媒体近日报道，英国国民保健署（NHS）上个月启用了一项革命性的3D扫描技术“心流”（HeartFlow），这一技术能在20分钟内确诊患者是否罹患冠心病，使患者接受诊断和治疗的速度提高5倍。英国希望这一技术能将心脏病发作和中风的人数减少15万。

据天空电视台网站4日报道，“心流”能将心脏的CT扫描变为3D图像，让医生无需血管造影等侵入性检查即可诊断患者的心脏是否发生病变，且20分钟内给出结果。一旦确诊，治疗方案包括动手术、用药或安装支架，而那些病情较轻的患者，可通过服用降低胆固醇的药物或听从改变生活方式的建议来改善症状。NHS方面称，未来3年将有10万名患者接受“心流”的检测。

NHS创新和生命科学部主任马特·惠蒂说：“‘心流’在临床试验中取得了‘巨大的成功’，每年将能帮助数万人接受快速诊断和治疗，最终挽救他们的生命。”

NHS医疗总监斯蒂芬·鲍伊斯则表示：“NHS一直致力于改善中风、心脏病发作和其他主要疾病的治疗效果，降低死亡率，并确保患者能从尖端治疗和技术中获益，‘心流’就是最新的例子。通过提高诊断和治疗心脏病患者的速度，我们将挽救成千上万人的生命，并确保NHS能以比疫情暴发前更快的速度提供常规服务。”

桑德威尔和西伯明翰医院介入心脏病专家德里克·康诺利博士说：“每5名做过心脏CT和‘心流’分析的患者中，有4名患者回家时就知道他们不需要接受任何其他治疗。这些患者中有一半处于疾病早期，需要服用降胆固醇药物；另一半则只是罹患普通的冠状动脉炎。因此，‘心流’将对我们的医院产生重要影响，改善主要致死疾病之一——心脏病的诊断和治疗情况。”

英国心脏基金会医学主任尼莱什·萨马尼爵士表示，这项技术可“预防患者不必要地入院接受血管造影，并迅速提供信息让患者能够接受最佳治疗方案，使患者和NHS都从中受益”。（记者刘霞）