深度清洁≠抗衰，好皮肤不是“灌”出来的

减缓皮肤衰老，并不是靠深度清洁。机体自身的激素水平会决定毛囊皮脂腺的功能，皮脂腺既不能分泌过剩、也不能过低，只有其分泌的油脂刚刚好，皮肤的滋润度正好，人才能够显得年轻、不长皱纹。

吴玲玲

天津市中医药研究院附属医院皮肤科副主任医师

最近，一种名为“灌肤”的皮肤深层排毒、清洁项目在国内一些平台火了起来。不少美妆达人疯狂“安利”这种方法，声称这是一种可以在家中自己做的低成本深度护理，能够疏通毛孔、清除毛孔中的脏东西，利于精华吸收，进而起到延缓皮肤衰老的作用。

对此，天津市中医药研究院附属医院皮肤科副主任医师吴玲玲表示，“灌肤”更像是做面膜，操作过于频繁或者手法过于暴力，会破坏皮肤表皮屏障功能，大家不要盲目跟风。

不会起到清洁毛孔油脂、污垢的作用

网传的“灌肤”教程，首先是清洁皮肤，然后把乳液或者精华厚厚地涂在脸上，再敷上一张不透气的薄膜或者面膜；待10分钟后去掉面膜，用一些比较狂野的方式，比如拍打、按压等方式“逼迫”皮肤更好地吸收乳液或精华；最后用刮痧板或是汤匙在脸部轻刮，这样就可以刮出皮肤内的污垢。

“这种‘灌肤’护理有点像我们临床上的‘封包’疗法。“封包”疗法通常是在治疗区域，用不透气的薄膜覆盖在软膏或霜剂上面，最大限度加强药物的渗透性、增强药效，以达到治疗疾病的目的。”吴玲玲介绍，这样可以起到软化皮肤的效果，更好地促进皮肤吸收药膏中的有效成分。

人体的皮肤结构非常密实，任何大分子的物质都很难进入，外用护肤品的主要作用是为了形成保护膜。“‘灌肤’通过把乳液和精华厚涂在脸上，可以起到软化皮肤的作用。这种操作最多是帮助皮肤加快吸收乳液、精华中的滋养成分，并不会起到清洁毛孔中深层油脂、污垢的作用。”吴玲玲说。

网络上之所以很多人对这种“神仙”疗法深信不疑，离不开一众粉丝狂秀多次“灌肤”后刮下来的污垢图。记者在某社交平台上看到，某博主“晒”出的对比图显示，随着“灌肤”次数的增加，刮出的污垢颜色逐渐变浅，博主称这是因为污垢慢慢被刮出来的缘故，图片还配有“刮出来的脏东西颜色偏黄，说明你毛孔里含的油脂过多；如果颜色偏黑，说明老旧角质未被及时清理”的文字说明。

那么，通过“灌肤”刮下来的污垢究竟是什么呢？

“大多数所谓的污垢，可能是乳液、精华液外敷超过一定时间后，因混合氧化而变黑的膏体。”吴玲玲介绍，除此之外，日常使用的面霜、乳液等都具有脂溶性成分，可以起到卸妆的作用。如果脸部清洁不到位，通过“灌肤”可能会卸掉脸上残留的化妆品等物质，因此这些黑色污垢也有可能是没卸干净的化妆品。

吴玲玲补充说：“我们的皮肤并不会累积毒素，更无需排毒。进入血液循环的有害化学物质，绝大部分都会通过人体的肝肾器官被代谢出体外，仅有极少量会通过汗液排出。”

“暴力”操作或会破坏皮肤保护屏障

然而，一些网友在跟风“灌肤”后，皮肤出现了红血丝、敏感等问题。为何“灌肤”后会出现这种情况？

“从‘灌肤’的操作过程来看，很多操作步骤都可能会对皮肤造成损伤。”吴玲玲进一步解释，比如在脸上涂上厚厚的乳液进行“封包”，本身涂抹大量的乳液没有实际意义，而且这样容易破坏皮肤自身的保湿机制、导致过度水合，还会造成皮肤屏障功能受损，引起皮肤敏感等问题。适度保湿就可以保证皮肤的弹性，而过度水合反而会降低皮肤角质细胞抵御外界环境影响的能力。

人体皮脂腺分泌油脂，就是为了保护皮肤，然后让皮肤形成一层天然的保护膜，以此来抵御外界的侵袭。而位于皮肤最外部的角质层非常薄，用刮痧板或其他工具“暴力”刮擦面部皮肤，就可能将皮脂全都刮掉，破坏皮肤的保护屏障。

同时，干性皮肤、敏感皮肤的人，其皮肤角质层很薄，很容易出现过敏、泛红、长痘、红血丝等问题，如果再进行这种“暴力”刮擦，就很容易将脸部皮肤刮伤或者造成很多微小伤口，后续再使用护肤品就容易引起感染。

除此之外，进行“灌肤”需要大量的乳液或者精华，而不少护肤博主推荐的乳液多是一些不知名甚至是三无产品，其质量难有保障。若用其进行“灌肤”，在静置过程中极容易滋生细菌，相当于把脸部当成一个大型细菌培养皿，极易造成皮肤感染等问题。

深度清洁不能减缓皮肤衰老

不少爱美人士都深信“要想皮肤好就得进行深度清洁”，他们觉得不做好皮肤清洁工作，就会出现毛孔堵塞粗大、长痘等问题，进而加速皮肤衰老。

对此，吴玲玲表示，清洁皮肤要适度而不要过度。她解释道，清洁不到位的话，油性皮肤就容易长痘；但若过度清洁，皮肤就会变得敏感，容易出现发红、过敏、痒、干等问题，使皮肤衰老得更快。

人体皮肤每天会堆积各种污垢，比如落在皮肤表层的粉尘灰尘、静电吸附物、化妆品及其残留物等，这些污垢既有亲水性的也有亲油性的。要想全面去除皮肤污垢，就需要针对不同污垢使用具有针对性的清洁用品。

静电吸附物、在重力作用下堆积的粉尘、亲水性的汗液等污垢，只需要清水冲洗就可以轻松去除。皮肤分泌的油脂和化妆品中的各种油脂成分，虽然用热水也可以洗掉，但过高的温度会对皮肤造成伤害，因此可以选择有机溶剂来进行清洁。一些彩妆中还含有金属、矿物、成膜剂等成分，且为了追求持久妆效，会与皮肤紧密吸附，此时可以选择去污能力强的表面活性剂。

“在选择清洁产品时，除了要看成分外，还要针对每个人的皮肤状况进行选择。”吴玲玲表示，对于油性皮肤，可以适当一周内做一到两次比较深层的清洁，选用有磨砂颗粒的洁面产品即可。对于中性或者偏干性的皮肤，每天洗两次脸，一次用清洁产品、一次用温水即可。

目前，护肤品的种类非常多，消费者要根据自身情况进行选择。“不管是什么类型的皮肤，都不能长期、频繁地进行皮肤深度清洁，更不能使用‘暴力’手法清洁皮肤，以免对皮肤造成损伤。”吴玲玲提醒。

“减缓皮肤衰老，并不是靠深度清洁。”吴玲玲表示，机体自身的激素水平会决定毛囊皮脂腺的功能，皮脂腺既不能分泌过剩、也不能过低，只有其分泌的油脂刚刚好，皮肤的滋润度正好，人才能够显得年轻、不长皱纹。