直播预告：胃肠癌治疗与康复

胃肠癌是临床上比较常见的消化系统恶性肿瘤之一，包括胃癌和肠癌两种疾病，由于胃肠道肿瘤早期症状多数都不明显，故发病隐匿，许多病人出现明显症状时已属于中晚期，且多伴有淋巴结转移，如果没有及时进行治疗，则会威胁到患者的生命安全,因此胃肠癌治疗与康复就显得尤为重要。

3月31日14：00至15：00，中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任医师孙跃民将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，聚焦“胃肠癌治疗与康复”话题，为公众普及胃肠癌相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

孙跃民，教授，主任医师。中国医药教育协会副秘书长，中国医药教育协会腹部肿瘤专业委员会副主任委员兼秘书长，中国医疗保健国际交流促进会健康科普分会常委，中国医疗保健国际交流促进会胰腺疾病分会胰腺手术快速康复和营养学组副组长，中国医疗保健国际交流促进会胰腺疾病分会胰腺癌放疗学组委员，中国医疗保健国际交流促进会胰腺疾病分会委员，中国医疗保健国际交流促进会结直肠病学分会委员，中国医疗保健国际交流促进会神经内分泌肿瘤分会委员，北京中西医结合学会肿瘤外科专业委员会委员，《中国临床医生》杂志编委。

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