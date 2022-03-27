疫情要动态清零，思想要动态归零

疫情已经持续两年多，难免会出现一些松劲的思想，疫情防控攻坚过程中，要特别强调提高认识、统一思想，克服侥幸心理和麻痹情绪。要强化“归零意识”，保持“空杯心态”，坚决克服厌战情绪、松劲心态，保持慎终如始、久久为功的态度，拿出巩固成果、扩大战果的硬招。存在疫情的地区“动态清零”没商量，疫情压力较轻的地区，思想“动态归零”也要出实招。

当前，全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围持续增大。据国家卫健委消息，3月25日0—24时，新增本土病例1280例，其中吉林1122例，上海38例，天津35例；新增本土无症状感染者4320例，其中上海2231例，吉林1374例。

目前全国疫情防控处于攻坚关键期，形势仍然严峻复杂。3月1日-24日，全国累计报告本土感染者已超过56000例，波及28个省。吉林省吉林市、长春市的疫情处于持续发展阶段，上海市、河北省、福建省、辽宁省疫情近日快速增长，疫情发生地社区传播风险持续存在。同时山东省青岛、威海、淄博，广东省深圳、东莞等地疫情已得到初步控制，北京市、浙江省等地疫情形势趋于平稳。

上海疫情是近期各界关注的焦点，人们每天都期待上海迎来感染者人数下降拐点，但感染者尤其是无症状感染者规模还在增加。基于对自身城市特点的判断，上海探索出“重点区域+非重点区域，核酸检测+抗原自检”的方式。目前，上海非重点区域的阳性检出率出现下降，阳性人员当中85%是从管控人员当中检测出来的，管控人员进一步传播的可能性被阻断。

本轮疫情来势汹汹，教训十分深刻。奥密克戎变异株传染性强、迭代快速、隐匿传播，产生大量无症状感染者和轻型病例，导致疫情迅速扩散。但是，近期全国本土聚集性疫情严峻，也与一些地方、部门和人员思想麻痹松懈有关。

一些地方认为奥密克戎变异株感染者症状轻，像是大号流感，因此思想放松、准备不足，在发现阳性病例后行动迟缓、处置不当，导致疫情快速蔓延。一些地方此前少有感染发生，有了“歇歇脚、缓一缓”的心态，常态化防控放松了要求，被疫情打了个措手不及。还有一些地方之前在应对小规模疫情时，取得了一些成绩和经验，于是自我感觉好，轻视其他地方的有效防控经验，在劲敌来袭时，只能层层破防、一退再退。

感染奥密克戎毒株不是“大号流感”，在病毒面前，我们没有任何可以放松的资本。实际上，奥密克戎毒株流行的危害依然十分严重。相关研究显示，一些国家和地区在奥密克戎毒株流行期间，病死率确实下降了，但因疫情造成的死亡总数高于德尔塔毒株流行同期死亡数。

2月中旬以来，我国香港出现新冠死亡病例，最高时达到每天近300例，目前每天仍有200例左右。我国是人口大国，一个非常小的发病率或死亡率乘以人口基数，都将是一个无法接受的巨大数字。只有做到动态清零，才能有效消除疫情隐患和规避医疗资源挤兑，防止出现灾难性后果。

当前要继续坚持“动态清零”总方针不动摇。针对我国疫情形势，力争在短时间内做到动态清零，依然是最经济、最有效的防控策略。同时，针对各地疫情防控可能出现的思想麻痹松懈等“主观病”，我们必须做到思想“动态归零”。

疫情已经持续两年多，难免会出现一些松劲的思想。正因为如此，当前全国疫情攻坚过程中，要特别强调提高认识、统一思想，克服侥幸心理和麻痹情绪。要强化“归零意识”，保持“空杯心态”，坚决克服厌战情绪、松劲心态，保持慎终如始、久久为功的态度，拿出巩固成果、扩大战果的硬招。

对于存在疫情的地区，“动态清零”没商量，对于疫情压力较轻的地区，思想“动态归零”也要出实招。各地要严格落实疫情防控标准和要求，严厉查处打击冒用他人健康码、行程码等涉疫不法行为，要未雨绸缪积极开展疫情防控社区封控、核酸检测和防疫转运等相关演练，以练促改，以练筑防。

看似偶然发生的疫情背后，是防控跟不上形势发展的必然。时刻保持翻篇归零再出发的状态，不断提高科学精准防控水平，我们必将打赢这场疫情防控的人民战争。