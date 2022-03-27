中国积极战“疫”是“稳链”而非“扰链”

如果没有中国抗疫的动态清零，万里之外美国沃尔玛或英国乐购超市里的物价或许会更高。若不采取科学精准的积极防疫措施，作为全球制造业大国、头号货物贸易国的中国，工厂就无法迅速复工复产，本就承压的全球供应链可能更加吃紧。

然而一些西方媒体罔顾事实、颠倒黑白，污蔑中国积极抗疫“割裂”“阻断”了全球供应链。

中国的防疫工作成效显著，举世公认。中国在保持自身经济社会发展的同时，为维护全球产业链供应链的稳定畅通作出了重要贡献。

2020年，全球深陷新冠疫情泥淖，积极统筹疫情防控和经济社会发展的中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021年，中国外贸额首破6万亿美元关口，国内生产总值同比增长8.1％。

中国将今年国内生产总值（GDP）增长目标定为5.5%左右。这一目标既能确保经济实现量的合理增长，又为质的稳步提升留下充裕空间。在稳中求进的工作总基调下，拥有庞大体量的中国经济将继续力保稳定增长，成为世界经济的“稳定器”“动力源”。

近期，中国境外输入压力不断增大，本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。从有着“制造业最强地级市”之称的江苏苏州，到“智造引领转型”的制造业基地福建泉州，这些制造业重镇积极采取措施、探索办法，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。这正是中国努力稳定全球供应链的生动实践。

一座受疫情冲击的中国超大城市或许更有说服力——有“中国硅谷”之称的深圳本周基本实现社会面动态清零。“最忙的城市”从按下“慢行键”，到全市社会生产生活秩序有序恢复，仅用了不到10天。

深圳及其所在的中国制造业大省广东在全球供应链中扮演重要角色。作为一个坐拥全球第四大集装箱港、进出口总额超过3.5万亿元的世界级物流节点，深圳出台减负纾困政策、提供防疫支持，积极疏通深圳港货轮拥堵。

过去两年中，中国的疫情防控政策是明确的、一贯的。以“快速”和“精准”为精髓的动态清零政策，在与新冠病毒的多轮博弈中，能够及早发现、快速处置、精准管控、有效救治，防控网络行之有效。低死亡率和经济干扰最小化——被海外一些观察者视为“不可能”的平衡得以实现。

动态清零是在全球疫情反复、经济复苏势头不稳的背景下，中国常态化疫情防控所采取的政策。动态清零可能会让城市暂时“慢下来”，但“慢下来”是为了不“停下来”，为更加快速地全面重启留下时间与空间。

从苹果手机到特斯拉汽车，全球消费者受益于中国积极战“疫”带来的“稳链保供”实效。“如果消费者和企业想继续购买中国制造的商品，而不必忍受供应短缺和价格的进一步上涨，就应该希望中国能继续奉行新冠动态清零政策。”彭博社在一篇题为《世界为何需要中国的清零政策》的报道中指出，正如过去两年所证明的那样，临时、孤立的停产，并不意味着制造商停工和出口商的货物无法装船。因此，中国坚持清零的时间越长，对其他国家就越好。

中国积极战“疫”是“稳链”“建链”，而绝非“断链”“扰链”。百年变局叠加世纪疫情，当全球深陷新冠疫情泥淖，中国采取的政策是积极而清醒的，不“躺平”、不盲目、不矛盾。

中国坚持抗疫动态清零策略，是对世界的贡献和奉献。