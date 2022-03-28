提升老年人疫苗接种率仍具紧迫性

当前全国疫情防控处于攻坚阶段，基层防疫人员要加大力度反复宣传，说清楚老年人接种疫苗的重要性，消除老年人对可能引发不良反应的种种顾虑，同时要做好已决定接种疫苗老年人的各项服务工作。在面临境外输入和境内疫情重点地区外溢双重风险的情况下，各地要认清形势的紧迫性，继续有序推进新冠疫苗接种，补齐我国免疫屏障的短板，筑牢群防群控防线。

近日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，老年人接种疫苗的话题被多次提及，稳步推进老年人疫苗接种，重要性、紧迫性可见一斑。国家卫生健康委疾控局负责人在会上介绍，目前全球疫情形势严峻复杂，疫苗接种仍是我们疫情防控的重要手段之一。老年人大都有基础性疾病，接种新冠疫苗后可有效降低老年人的重症和死亡风险，希望大家及时按程序完成全程接种，符合条件的要及时完成加强免疫。

我国老年人新冠疫苗接种工作已取得一定成效。据统计，我国60岁及以上老人接种新冠病毒疫苗人数已超过2.64亿，超过2.12亿的老人已完成全程接种。然而，尚未全程接种的老年人仍有5000多万人，相当于一个中规模国家的人口数量。当前要加大力度推进疫苗接种工作，包括进一步提高70岁至80岁年龄段的老年人新冠疫苗接种率，为我国疫情防控赢得主动、赢得时间。

最近，全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，疫情仍在发展，尚未全程接种的老年人面临的感染风险持续增大。老年人一旦感染新冠病毒，重症、死亡的风险要高于其他人群。以我国香港为例，本轮疫情发生以来，当地已有超过6000名患者病亡，年龄介乎11个月至112岁，中位数为86岁，死者近90%没接种过疫苗。疫情防控形势严峻复杂，继续加强有关接种工作，有利于预防老人或有基础疾病者可能出现的死亡风险。

目前，国内一些重点地区疫情仍处于持续发展阶段，社区传播风险持续存在。国家卫健委发布数据显示，3月26日0时至24时，全国新增本土病例1217例，其中吉林1071例，上海47例；全国新增本土无症状感染者4333例，其中上海2631例，吉林1007例。

更令人担忧的是，一些地方快速发展的疫情存在严重溢出风险。近期许多地方经过艰苦努力，疫情发展渐趋平稳，但由于同时面临境外输入和其他省份外溢双重风险，一些地方正在落实疫情高发省份返回人员的及时报备、核酸检测、隔离观察等防控措施。各地在加强防控的同时，还应采取措施积极提升老年人疫苗接种率，尽最大可能防止区外输入病例引发本地疫情传播及避免危重病例的发生，由此巩固来之不易的防控成果。

面对境外输入和其他省份疫情外溢双重风险，近期许多地方外防输入压力极大。一些地方在梳理安全风险短板后，采取多种措施加以弥补，诸如加强高速口服务点筛查及与属地对接工作，提高数字查重精准性，严格落实“场所码”逢进必扫等。事实上，提升老年人接种率也是各地亟待补齐的风险短板。新冠肺炎造成的需要住院的重症和死亡病例主要发生在老年人群，只有提高老年人群疫苗接种率，才能更有效地扎紧扎牢疫情防控保障网。

一些老年人尤其是高龄长者不愿接种疫苗，究其原因，通常是因年龄大、体质弱、慢性病而产生的顾虑。事实上，从监测结果分析来看，60岁以上的老年人不良反应发生率低于其他年龄段不良反应的发生情况。老年人是接种新冠病毒疫苗的最优先人群之一，新冠疫苗对于年龄的上限没有规定，只要是3岁以上的人群，都可以进行接种。还有一些老年人认为自己平时不太出门，感染风险小，但是新冠病毒传染性强，与家人共同居住、探视等都可能为老年人带来感染风险。

当前全国疫情防控处于攻坚阶段，基层防疫人员要加大力度反复宣传，说清楚老年人接种疫苗的重要性，消除老年人对可能引发不良反应的种种顾虑，同时要做好已决定接种疫苗老年人的各项服务工作。在面临境外输入和境内疫情重点地区外溢双重风险的情况下，各地要认清形势的紧迫性，继续有序推进新冠疫苗接种，补齐我国免疫屏障的短板，筑牢群防群控防线。（樊大彧）