专家带你了解胰腺神经内分泌肿瘤治疗研究进展

胰腺癌被称为“癌中之王”，恶性程度极高，而胰腺神经内分泌肿瘤则是为数不多的可以治愈的胰腺肿瘤之一。今天，我们走进中国医学科学院肿瘤医院，听那里的研究人员聊聊这类相对罕见的肿瘤。

“神经内分泌肿瘤是一类肿瘤的总称，它是由生产激素的细胞出现变异恶化而产生的。它可以出现在胰腺，也可能在胃肠、肝胆或肺部发生。如果发生在胰腺，就叫胰腺神经内分泌肿瘤。”中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任、主任医师赵宏教授介绍，胰腺神经内分泌肿瘤是一类恶性程度较低，但较难治愈的胰腺肿瘤。胰腺神经内分泌肿瘤的基因突变谱获得解析后发现，其中MEN1是最高频出现的突变基因，50%以上的胰腺神经内分泌肿瘤带有MEN1突变。同时，有些人天生就携带MEN1突变，他们很可能得一种病，叫多发性内分泌腺肿瘤综合征Ⅰ型，又称Wermer综合征。

“Wermer综合征可能带来位于垂体、甲状旁腺、胰腺等多器官先后依次或同时发生肿瘤，这些内分泌器官的功能在人体中非常重要，无法全部切除。”中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科副主任、主任医师赵东兵教授介绍，到目前为止，还没有很好的药物能预防Wermer综合征患者发生肿瘤，也没有针对MEN1突变肿瘤的治疗方案。

近年来，医生和研究人员一直在努力寻求胰腺神经内分泌肿瘤相关诊疗的突破。由中国医学科学院肿瘤医院焦宇辰课题组、赵宏课题组及神经内分泌肿瘤多学科MDT专家协作组组成的研究团队，就是这样一支科研队伍。神经内分泌肿瘤多学科MDT专家协作组是由中国医学科学院肿瘤医院于2010年组建，由外科、内科、病理科、影像科、介入科、腔镜科、基础实验室和放疗科等多学科专家组成。

中国医学科学院肿瘤医院细胞与分子生物学研究室主任焦宇辰研究员说，该研究团队在《Cell Research》上发表文章，报道了通过协同致死筛选发现MEN1突变肿瘤治疗靶点和治疗方案的研究成果。该研究通过基于CRISPR-Cas9的功能基因组筛选发现了MEN1的协同致死基因二氢乳清酸脱氢酶。二氢乳清酸脱氢酶的抑制剂来氟米特是一种获批多年的药物，主要治疗类风湿性关节炎。在动物模型上，来氟米特可以显著抑制MEN1突变的肿瘤生长。同时，研究团队已启动使用来氟米特治疗MEN1突变肿瘤的临床试验。动物模型还显示，对天生就携带MEN1突变的小鼠，如果从6个月就开始使用来氟米特，可以使肿瘤发生率大幅降低，显示来氟米特可能可以高效预防Wermer综合征患者发生肿瘤。

自2012年起，中国医学科学院肿瘤医院便开展了神经内分泌肿瘤MDT讨论，并与国内多所著名医院进行学术交流及多学科讨论。“我们将继续进行相关研究，希望能为MEN1突变肿瘤的治疗和Wermer综合征的预防带来更多新的思路。”中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科依荷芭丽迟教授说。