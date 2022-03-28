有信心、有方案、有温度 上海临时集中隔离点战“疫”直击

近日，随着无症状感染者数量的急剧增长，上海市启用后备定点医院及建设集中隔离收治点。目前，上海市已有7个场所完成改建，用于新冠肺炎无症状感染者和轻型病例的集中隔离。迅速改建、尽锐出战、加紧救治……记者直击临时集中隔离收治点一线，随着各方医护力量火速集结，一场与病毒的集中“较量”正在展开。

“老兵”接硬仗 战“疫”有信心

在3月26日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市有关方面表示，即日起启用世博展览馆临时集中隔离收治点。

在消息发布前的3月25日上午，来自上海交通大学附属仁济医院的246名医务人员就已装点行囊奔赴一线。这246人中，曾经参与援助武汉抗击疫情的有28人。

“上海的防疫工作已经到了最关键、最吃劲的时候。保卫家乡更应义不容辞。”此前在武汉写下67篇“援鄂日记”的仁济医院呼吸科副主任医师查琼芳表示，此次物资和人员准备充分，再加上之前的救治经验，队员们都有信心打赢这场硬仗。

华山医院宝山院区（新华社记者方喆摄）

床位从600张扩大到1200张、相关区域完成“三区两通道”改造、230多名在院血透病人被转运至区级医院……记者看到，复旦大学附属华山医院宝山院区已将收治区域和行政管理区域做好严格划分，内外协同保障隔离救治工作安全有序开展。

华山医院宝山院区常务副院长钦伦秀告诉记者，仅用了48小时，集中隔离点就顺利完成改建，并于20日接收第一位患者。

在改建火速进行的同时，刚刚结束7天全程闭环工作的华山医院副院长马昕还没来得及回家，就马不停蹄地赶往医院，组织起一支由200多人组成的多学科医疗队伍后第一时间进入隔离点。

作为当年上海规模最大的援鄂医疗队总指挥，马昕和同事曾奋战在武昌方舱医院，并实现了医护零感染、轻症零死亡的目标。

中西医并重 战“疫”有方案

马昕告诉记者，根据对病情的评估，此次针对无症状感染者主要采取中西医并重的综合施治策略，并对患者实行分级分类诊疗。

“昨天还有点咳嗽的，吃了中药之后，今天就好很多了。”24日，一份由华山医院中西医结合科特别研制的新冠防治中药汤剂被送到患者手中。据院方介绍，2020年，这份中药汤剂曾在驰援武汉方舱医院的医生、护士中使用。

在线下救治有序开展的同时，一场特别的“课堂”在云端“开讲”。

26日上午，来自中西医结合科的医生薛红丽从中医的角度，以直播的方式为院区病房内的留观者们科普疫情下的自我管理。

此次直播的策划人病区医疗组长、心内科医生李慧洋说：“作为医生，跟病人交交心，是我们的工作，也是我们的擅长。在确保防疫规范的情况下，我们摘下口罩，让留观者看看我们的脸，听听我们说话，把他们从紧张的场景中拉出来，有助于缓解他们的焦虑情绪。”

瑞金医院北院集中隔离点的医护人员和患者（新华社记者丁汀摄）

除了中医治疗方法的介入，一些强身健体的运动项目也被纳入患者的日常康复活动中。

在上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤质子中心，医护人员正在一病房内教患者们做健身操。

“八段锦时间到！”听到康复科技师陈高翔的声音，26岁的小林连忙响应，摆好架势。“每次做完不仅睡得很香，还能和大家互动，心情也好了。”小林说。

医患共携手 战“疫”有温度

“听我说谢谢你，因为有你，温暖了四季……”24日，在华山医院宝山院区集中隔离收治点，温暖的歌声回荡在病区。一位小朋友拿起手机为护士们录了一首歌表达感谢。

“她9岁，一个人住在我们这里，今天进病房的时候看到她在护士台做作业。她说我什么都不缺，我妈妈也不担心我！谢谢你们！”作为一位母亲，华山医院健康管理中心主任王兵内心深知父母的言不由衷。“怎么可能不担心呢，父母只是不想增加孩子的心理负担。所以我赶紧跟她拍了一张合影，让她发给妈妈看看。”

华山医院3病区护士长金莺告诉记者，对于重点人群如儿童、老年人，护理人员都会给予重点关注，一方面要照顾好他们的日常需求，另一方面也要观察他们的心理状态，并与病区外的家属做好沟通。

25日，一场暖心的出院仪式在瑞金医院北院举行，医护人员为20名出院者颁发了“证书”，并赠送了鲜花和玩具小熊，在恭喜他们重获健康的同时，也帮助所有在院者建立信心。

“我以前是一个不怎么哭的人，但看到两位病友出院，非常感动，希望大家都能顺利出院，也感谢医护人员辛苦地照顾我们。”看到两位病友康复出院，一位患者激动地流下了眼泪。（记者袁全、潘旭）