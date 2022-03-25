让中医“绝技”代代相传（深度观察）

李乾构（右二）在查房。

吕宏科摄

晁恩祥（左二）在带教出诊。

中日友好医院供图

孙树椿（前排左一）在带教出诊。

中国中医科学院望京医院供图

2月16日上午，在中国中医科学院望京医院骨伤医疗中心门诊，83岁的第一批国家级非物质文化遗产“中医正骨”传承人孙树椿正在出诊。

73岁的马大爷一进诊室就报喜：“孙大夫，我以前只能坐着洗澡，您弟子给治了几次，现在不仅能站着洗澡，洗澡时都不担心扭了碰了，太开心了。”

2010年，“孙树椿全国名老中医药专家传承工作室”经国家中医药管理局批准成立，至今已培养几十名弟子。

名老中医学术思想和临床经验的传承是中医传承的重要内容。我国深入开展中医药师承教育，目前已累计建设1482个全国名老中医药专家传承工作室。

中医传承，老师怎么传、弟子怎么承？日前，记者走进北京多个全国名老中医药专家传承工作室，探寻中医师承的育人之道。

理论与实践紧密结合，师承教育贯穿始终

学习中医，理论是基础，读经典是根本。按照国家中医药管理局的相关要求，跟师期间，弟子必须精读《黄帝内经》《伤寒杂病论》《金匮要略》等中医经典著作，定期提交心得感悟，并通过结业考核，以此敦促弟子更加系统地学习中医理论。

早晨7点20分，在首都医科大学附属北京中医医院消化中心，首都国医名师、消化病专家李乾构开始了出诊前的小课。讲完课、看完病人后，再留出时间为弟子们答疑解惑。

“今天有个患者嗳气症状比较明显，中医讲胃气上逆，但我看您的方子里加了桔梗，这是为什么？”李乾构的弟子、北京中医医院副主任医师吴兵问。

“有些患者胃酸反流到食管，容易刺激咽喉，那位患者就提到了喉咙的症状，桔梗就是针对这个症状使用的。”李乾构说，在关注主症的基础上，也要考虑整体。

“每次门诊有不少复诊患者，老师讲的小课很多是当天门诊要用到的理论以及用药原则，很有针对性。”吴兵告诉记者。

李乾构说，通过讲课、看诊、问答，弟子不仅要学习治法方药，还应领悟背后的辨证思路和理论思想，形成中医思维。带徒的过程中，他会要求弟子写周记、月记，比如跟师出诊的体会、读经典的心得。

中医诊疗主要靠经验积累，临床实践是师承教育中必不可少的环节。

“大夫，我这脚踝还是疼。”在中国中医科学院望京医院骨伤医疗中心门诊，57岁的侯女士诉说着自己的症状，她还特地在脚上疼痛的地方标上记号。

“您这个部位的疼痛应该是和外伤后没及时处理有关。”中国中医科学院西苑医院骨伤科主治医师金添告诉侯阿姨。金添是正式拜孙树椿教授为师的弟子之一，跟随孙树椿出诊10多年。

“像踝关节的‘摇拔戳’手法，摇要牵引着摇。你们看，拇指放在这里患者会疼，但在这个位置按就不疼。轻巧柔和，关键在巧，把患者弄疼了可不行。”孙树椿一边为侯女士治疗，一边对身边的弟子们说。

做完治疗，侯女士露出了笑容：“这是第二次来做治疗，我觉得轻松多了。”

“轻巧柔和、外柔内刚”是孙树椿手法的特点，强调治疗中不让患者感到明显痛苦。孙树椿说，中医正骨能通过手法改善踝关节活动度，恢复其功能。

孙树椿弟子、北京中医药大学东方医院骨科主任医师温鑫柱说：“‘要多尝试把患者挡在手术室外，做该做的手术而不是做想做的手术’，这是孙老经常挂在嘴边的一句话。跟师几年下来，我觉得自己不仅手法更娴熟，更重要的是，治疗的思路也在变。看到每一位患者，我都会思考能否靠中医的非手术治疗，减轻患者痛苦。”

“心中了了，下笔无方。” 说起年轻中医的短板，国医大师、中日友好医院中医内科首席专家晁恩祥这样感慨。如何引导弟子们补足这块短板，晁老有自己的办法。在他的传承工作室，弟子会先为患者问诊，详细记录病历，再由晁老问诊、开方。

“我自己问诊时，心里也会大致形成一个方子，再与老师的对比，向老师请教，就能发现老师用药的精妙之处，这对临床能力的提升特别有帮助。”中日友好医院主治医师刘剑说。

谈及跟师的收获，去年拜师的北京市丰台中西医结合医院医生刘璇说，刚开始向老师报告患者症状时，常常眉毛胡子一把抓，晁老就会提醒抓住主症，久而久之对辨证思路就有了体会，这段时间能明显感到自己有成长。

从理论到实践是一次飞跃，如果再能从实践中不断总结，凝练形成系统的治疗思路，又是一次新的飞跃。

读经典、做临床、善思悟、拜名师、做科研、写文章，是晁恩祥对弟子的要求，这也是名医成长的必由之路。刘剑说，对于年轻大夫来说，做科研、写文章实际上是一个“反刍”的过程，会让自己有很大提升。

在很多传承工作室，弟子主动总结梳理老师的理论，成为传承中的亮点。北京中医医院消化中心主任张声生整理的《李乾构带徒小课128讲》，已经成为中医消化领域的畅销书目；孙树椿主编、弟子们整理的《清宫正骨手法图谱》，以图示来解析手法治疗的重点，让许多骨科大夫获益匪浅……

注重言传身教，医德医风润物无声

“好几天没有便意了，肚子总是咕噜咕噜响，吃不下也睡不着……”一位女性患者诉说自己的症状时，几乎要哭出来。

“不要担心害怕，重要的是放下包袱。”李乾构轻拍她的肩膀，“这一服药先分四次服用，两天吃完，大便通畅了之后，再改成煎两次服用。”在李老的宽慰下，患者情绪平稳了很多。

医乃仁术，医者仁心。

名老中医坚持出普通专家门诊，特需门诊挂号费也要求定低价；去外地参加学术会议，主动联系当地的患者，给他们把脉开方，帮患者节省时间和费用……说起这些，几位工作室传承弟子由衷感佩。

李乾构今年85岁，虽然年事已高，但看起病来仍然思路清晰，对患者非常和蔼耐心。

“吃饭怎么样”“平时吃饭要细嚼慢咽、吃七分饱”……门诊中，李老不厌其烦地嘱咐患者药要如何煎煮、分几次服用、饮食注意哪些事项，还为患者纾解焦虑情绪。

身为国医大师，晁恩祥的门诊有很多慕名而来的外地患者。问诊中，晁老总会问患者家在哪里，想方设法为他们减轻交通、住宿等负担。号源有限，不少远道而来的患者常常挂不上当天的号，87岁的晁老不辞辛苦，嘱咐学生尽量加号。

名医们的言传身教激励着弟子，让他们努力成为像老师一样的人。

“诊治疾病时，对比自己年长的病人，要像对待自己的父母一样有孝敬心、有耐心；对与自己年龄相近的病人，要像对待自己的兄弟姐妹一样有体贴心、有同情心；对年幼的病人，要像对待自己的子女一样去关心、有爱心。李乾构老师这么说的，也是这么做的。”张声生告诉记者，李老师常说“我们看的不只是病，更是生了病的人”。年门诊量近20万人次的北京中医医院消化中心，是医院服务态度最好的科室之一，医患纠纷极少，这是医德传承的最好例证。

1962年，大学毕业后，晁恩祥夫妇一同被分配到内蒙古中医医院，一待就是22年。张洪春是晁老的开山弟子，深受老师的影响。“第一次参加对口帮扶支援时，刚到宿舍安顿好，老师就打来电话，鼓励我再艰苦都要好好干。”

“晁老常说，除了学术精深、辨证精准、诊疗精湛，医者还应不忘初心，要对中医有诚心、对学术有诚信、对患者有诚意。”张洪春说，他也经常将这些话讲给自己的学生听。

医德医风的传承潜移默化，前辈们的细心和贴心更让晚辈们温暖。

“老师年纪大了，但很多时候仍亲自示范治疗。他总是说，多传一个学生就能帮更多人解除痛苦，教学上从来没有任何保留。”孙树椿给患者治疗时，温鑫柱拉近手中的镜头，认真记录老师的每一个动作。“由于新冠肺炎疫情影响，很多外地的师兄弟不能来现场学习，老师叮嘱我把视频发到群里，让大家通过这种方式学习。”

几十年来，无论冬夏，李乾构总是在7点左右到达诊室。小课为啥安排在出诊前？“现在年轻人工作压力大，如果上课占用太多出诊时间，会影响他们的工作。所以我先讲课，让一些学生8点能回去接诊，这样既保证跟师学习时间，又不耽误他们上班。”

不是照猫画虎，而是不断超越

中医传承，不是让学生盲目模仿老师、照猫画虎，而是不断超越、守正创新。

“完全像老师，好，也不好。超过老师，在老师的经验基础上有所创新，才能真正将中医发扬光大。”张洪春说，要善用现代手段丰富中医诊疗，让更多患者获益。

“年轻人脑瓜很灵活，有时候他们用药的习惯对我也很有启发，的确是教学相长。”按照工作室选拔原则，李乾构的弟子多有副主任医师以上职称，临床经验比较丰富。李乾构说，比如治疗萎缩性胃炎，中医善用活血化瘀药改善黏膜营养，从而达到治疗目的。“活血化瘀，我喜欢用三七，我的弟子、广安门医院主任医师周斌则爱用丹参，而且临床疗效不错。我就尝试在原来的方剂中加丹参，也获得了比较好的疗效。”

在孙树椿的师徒微信群里，问答与切磋是常态。“师兄弟提出问题，大家一起研讨，互相交流心得体会和个人经验。”温鑫柱说，随着人们生活方式的变化，骨伤的症状也与以往有了一些差别，比如颈椎问题日益突出，症状五花八门，需要手法更为精准。“我们也跟老师一起探讨，希望有更多的治疗手法，帮助患者减轻痛苦。”

上世纪80年代，晁恩祥创新了中医“风邪”理论，形成了风咳、风哮辨证论治体系。晁恩祥是中医理论守正创新的实践者，他也鼓励弟子们不断创新。

中医看病不是死记硬背成方，而是汲取老师理论与实践的精华，摸索出有个人特点的方子。晁老的弟子、中日友好医院主任医师杨道文对此深有感触。“比如对风证的治疗，补气是祛风，养阴也是祛风，我是晁老的学生，但我开的方子和晁老也有一些不一样的地方，这也是传承与创新的方式。”

“你看，我们配了两台电脑，一台用来记录每位患者的基本信息、病情、处方以及疗效评价；另一台供老师查看学生所写病历资料及患者资料，同时用来收录老师看病过程的视频。这两台电脑的资料都可以供学生们对症辨方、学习消化吸收。更重要的是，两台电脑共用一个数据库，可以通过算法研判分析某一类的病症中，哪几味药会经常使用、用量多少、疗效如何，最终形成一个或多个疗效稳定的成方。”刘剑说。

刘剑介绍，十几年前，晁老主持开展国家中医药管理局科研基金课题“疏风解痉法治疗过敏性哮喘的临床观察及实验研究”，同时作为指导老师开展国家中医药管理局新药开发专项项目“苏黄止咳颗粒的研究”，最终研发出苏黄止咳胶囊。

刘剑说，依托大数据、算法等科技手段，研发出类似苏黄止咳胶囊这样有中医特色的中成药，让更多患者受益，这也是中医药传承创新的题中应有之义。

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薪火相传 后继有人（记者手记）

年轻的中医们认真记录、仔细倾听，脸上的表情既紧张又兴奋。另一侧的名中医老师，气定神闲地把脉、胸有成竹地开方。这一场景，记者印象深刻。

“有时候自己苦思冥想不能解决的问题，老师一点拨就豁然开朗了。”一位年轻中医这样说。望闻问切，主要靠的是悟性和经验。如果没有前辈的口传心授，光靠自己摸索，不知要走多少弯路。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。自古以来，中医药除病济世、造福百姓；在现代社会，中医药依旧发挥着不可替代的作用。现代医学突飞猛进，中医药如何传承精华、守正创新，这是必须回答的时代之问。

师承教育是中医传承发展的重要方式，建立和推广全国名老中医药专家传承工作室，是加快中医药人才培养的有效途径。近年来，在名老中医的引领下，年轻一代中医茁壮成长，形成“后浪推前浪”的良好势头，使中医药薪火相传、后继有人，令人欣慰。

我们期待，全国名老中医药专家传承工作室不断改革创新、完善育人机制，让更多的年轻中医脱颖而出，为健康中国建设作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年03月25日 19 版）