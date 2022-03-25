广西边境县夫妻可生“四孩”

广西壮族自治区十三届人大常委会24日表决通过了修订后的《广西壮族自治区人口和计划生育条例》(以下简称《条例》)，规定已生育三个子女的夫妻，双方户籍和居住地均在边境县(市、区)的，可以再生育一胎子女。

广西共有8个县(市、区)与越南毗邻，边境地区居住着壮、汉、瑶、苗、京等民族。近年来，广西边境人口出生率持续走低，个别地方甚至出现了负增长。为充实边境地区人口，《条例》做出前述规定。

《条例》制定差异化的产假奖励措施，新增了产前检查陪护假和育儿假。规定女方除享受国家规定的生育假期以外，一孩增加产假60天，二孩增加产假70天，三孩增加产假80天。

女方怀孕期间，男方享受产前检查陪护假五天，同时给予男方护理假二十五天。夫妻双方在子女0至3周岁期间，每年分别累计享受育儿假十天。假期期间工资、津贴、补贴和奖金，其工作单位不得扣减。

符合法律、法规规定生育子女的女职工，产假期满后抚育婴儿有困难的，由本人提出申请，经所在单位同意，可以享受不超过十二个月的哺乳假。哺乳假期间，其工资、津贴、补贴按照总额的百分之八十核发。享受哺乳假的职工，不影响晋级、工资调整和工龄计算。

据调查，婴幼儿照护问题是制约民众生育意愿的主要因素之一。广西老龄办主任梁丽玲介绍，当地将鼓励有条件的幼儿园招收二至三岁的幼儿，适当延长在园时长，并支持家政企业扩大育儿服务。

此外，广西还鼓励有条件的用人单位为符合法律、法规规定生育的职工发放育儿补贴，采取有利于照顾婴幼儿的灵活休假和弹性工作措施，建立健全假期用工成本分担机制等，支持家庭生育、养育。