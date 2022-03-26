上海新增感染者持续高位，为何不能“封城”？回应来了！

人民网上海3月26日电 （唐小丽）据上海市卫健委3月26日通报，3月25日，上海市新增38例新冠肺炎本土确诊病例和2231例本土无症状感染者。昨夜今晨，上海各区纷纷发布告居民书，对辖区内居民进行一次核酸或抗原检测。

对此，在今天上午举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍，上海此前经过数轮筛查，发现了很多感染者。下一步，将按照重点区域与非重点区域相结合、核酸检测与抗原检测相结合的方式做好筛查工作，根据“切块式、网格化”要求，对全市各个街镇根据不同风险采取差别化筛查处置，及时发现隐匿感染者，尽快实现社会面动态清零。

不能因为疫情对医疗机构一关了之

会上，邬惊雷提到，有市民反映，因疫情防控原因，一些医疗机构急诊等部门接诊新冠病毒阳性感染者后不同程度暂停服务，给患者正常就医造成不便。为进一步科学精准做好疫情防控，最大限度减少疫情防控对人民群众正常就医的影响，我们要求对医疗机构和医务人员采取科学、规范、合理的防控措施，不能因疫情处置对医疗机构一关了之、一封了之、一停了之。

邬惊雷强调，要根据综合研判医疗机构的疫情风险，科学精准地提出疫情封控建议，精准划定封控范围，按规范开展环境消杀后立即开诊，对急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室、孕妇分娩室等，“非必要不封控”，建立健全备用区域应急预案，设立缓冲病房和缓冲区域。要加强对封控区居民的医疗保障，医疗机构要做好与地区对接，提供绿色通道，严格落实首诊负责制和急危重症患者抢救制度，确保急危重症患者得到及时救治，特别是三级综合医院、儿童专科医院的急诊、发热门诊等不得随意停诊，做好各种人员的个人防护和资源调配，确保服务不中断。

上海新增感染者为何持续高位？

上海从3月16日起进行了几轮网格化筛查，每日新增感染者为何持续高位？仅3月25日，就增加了38例本土确诊、2231例无症状感染者。对此，吴凡回应道，持续高位主要是几方面因素——

首先，从检测到数据报告有一个延时。前一段时间采用的是混检方式，好处是推进速度比较快、界定阳性人员的速度比较快，但是也带来要至少检三次的问题。举个例子，如果20个人的混管发现了一个阳性管，需要把20个人找出来，再单人单管采样送检。在确定这20个人中谁是阳性后，还要围绕阳性人员进行密接排摸，把密接、次密接界定出来，也要进行进一步的筛查和管控。检测出来阳性的人员，需要进一步进行流行病学调查，明确相关的一系列信息，包括个人信息、社会特征、传染人员、接触人员等。调查完后，经过所有信息核实能够达到国家传染病网络直报的基础要求，所有网络直报中所需要的信息都是完整的才能报告、最后发布。从民众感受上来讲，已经采样了、已经阴性了，怎么还不放人？采用混检的方式，尤其是大规模进行时，时间上会有延时，完整结果可能在采样后两三天后才能出来，这是主要的原因。

第二，一旦出现阳性人员以后，围绕其的密接应及时管控。有一部分密接者会变成阳性，得到这个结果也是滞后的。近三日的数据显示，上海目前阳性人员当中85%是从管控人员当中检测出来的，这个比例非常大。管控人员进一步传播的可能性已经被阻断，这点非常重要。上海每天报的是累计数，大家看着还在涨，其实主要出现在管控人群当中。

第三，阳性检出率在下降。前段时间几轮筛查分重点区域和非重点区域进行，有人筛了两轮，有人筛了多轮。几轮筛下来之后发现阳性检出率，尤其非重点区域的阳性检出率在下降。近几日连续在非重点区域当中阳性检出率是0，经过不断动态调整重点区域，阳性检出率也在大幅下降，发现的阳性越来越少，这是一个重要特点，也是今后判断疫情发展趋势的重要依据。

上海为何不能“封城”？

最近几天，网上也有不少人建议，上海下定决心封上3、5天，不行吗？会上，针对这个问题，上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡进行了解答。

“我也看到网上有人建议，咱们就下定决心封上3、5天，封上一周不行吗？不行。为什么不行？因为上海这个城市不仅仅是上海人民自己的上海，我们这个城市还在全国经济社会发展当中承载着重要功能，甚至于对全球经济都有影响。”吴凡举了个例子说明：如果上海这个城市停下来，东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，就会影响整个国家的经济和全球的经济。全部上海市民应该有这样的大局观，上海城市的精神和特质是认真、仔细。

吴凡解释道，上海采用重点区域+非重点区域，核酸检测+抗原自检的方式，这是上海目前的一种探索，这种探索可以说是被逼出来的。一个原因是病毒传得快，二是上海结合自身实际情况做出的决断。“这次组合式筛查最关键的就是一个不落全覆盖，在没有测完抗原、自检结果没有出来的情况下，小区可能不让出，要保证全覆盖的情况下，出去流动的人都是阴性的。”

邬惊雷介绍，这个周末，上海对重点区域实施全域严格封控管理，严格落实人员居家隔离或待在单位不外出，开展1次核酸检测。检测结果未出前，对区域内人员持续实行管控。在非重点区域利用抗原检测速度快的特点，有组织地开展1次抗原检测，如抗原检测结果异常，立即予以固定，进行核酸检测复核。非重点区域同样希望大家不要流动，利用这个周末做一次筛查。

吴凡呼吁，这一轮筛查中，上海市民能够更好展现出这种城市的特质，自检过程当中认认真真采样，把结果做到非常准确。大家一起努力，将核酸筛查成为一次成功筛查检测，最快速度实现城市的动态清零，用最小的成本、最快的速度恢复日常生活。“最后我想说，抗击疫情、控制疫情，没你不行。”