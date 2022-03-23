国家药监局：去年批签发50多亿剂新冠病毒疫苗

人民网北京3月23日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，2021年，各级药品监管部门加强新冠病毒疫苗生产经营等各环节监管，提高批签发质量和效率，全年批签发50多亿剂新冠病毒疫苗。所有新冠病毒疫苗纳入信息化追溯系统，实现全过程可追溯。

国家药监局表示，2021年，药品监管部门坚持风险管理、全程管控、科学监管、社会共治，持续强化“两品一械”领域高风险产品的监管，不断加大风险隐患排查化解以及对违法犯罪行为的打击力度，有力保障了人民群众健康权益。

其中，高风险重点产品监管力度持续强化。2021年，各级药品监管部门坚持底线思维，进一步强化高风险重点产品监管，全面加强疫情防控药械产品质量监管。加强疫苗各环节督导检查，实现对疫苗生产企业、配送企业、疾控机构和接种单位全覆盖检查，督促企业落实主体责任，严防非法流出和非法贩卖；对国家“集采”中选药械企业实现100%全覆盖检查和中选品种100%全覆盖抽检。

另外，将创新药品、医疗器械以及新的药品上市许可持有人、医疗器械注册人等纳入监管重点，对血液制品生产企业全覆盖巡查。有序开展特殊药品、无菌和植入性医疗器械、特殊化妆品等高风险产品监督检查。开展儿童化妆品“护苗”专项检查行动，坚决守护儿童用妆安全。