为减肥水果当正餐 专家：有些水果比猪肉热量高 

处暑已至，重庆的盛夏还未过去。对于很多爱美的女生来说，盛夏意味着一年中减肥的攻坚阶段，为了让自己穿裙子没有一丝赘肉，很多女孩选择了节食减肥。不吃熬不住，吃了又怕胖，各类水果就成了她们减肥最常见的代餐食品。但你也许想不到，有的水果可能会让你越减越胖。

小区水果店

每天都有把水果当代餐的顾客

23岁的刘禾苗，家住渝中区大坪正街。8月21日下午，她给自己家楼下的水果店打了个电话，“帮我切半个西瓜，我等会儿来拿。”每两天，小刘就要这样让水果店给自己留下半个西瓜。

水果店的店员会把给小刘买的西瓜的果肉切下来装在两个塑料盒子里，这就是她接下来两天的晚饭。“一般半个西瓜7斤左右，听起来多，但全是水，还能吃撑，拿来减肥刚好。”西瓜当晚餐减肥，小刘已经坚持了一个多月，不过效果并不太明显，“瘦了3斤，我觉得还不错，反正我也不运动。”

实际上，有水果代替正餐减肥的人不在少数。就在小刘家楼下的这家水果店，就有好几位老顾客和小六一样，选择不同的水果当晚餐，用以减肥。“有的顾客，每天都来买新鲜水果，一次买几种，每种都买一点。”店员何女士说。

虽然都是水果减肥，但大家的方法却各有不同。和刘禾苗同一个小区的周曼，每天除了早上会吃一些肉类和面食类意外，中午饭和晚餐都用水果解决，“每天一斤的量，至少三种水果。”

8月21日，周曼给自己定下的水果是火龙果、崔涛和香蕉。而每天都会到水果店买鲜果当代餐的钱女士，则会选择白心火龙果、小番茄等口感不那么甜的水果，“西瓜、葡萄、香蕉我都不会选，糖分高热量高，越吃越胖。”

医院养科专家

有的水果热量比肉高 饭前水果更减肥

吃水果当正餐减肥真的有用吗？“水果中所含的果糖也会造成体内脂肪的堆积。水果代替正餐不一定能达到减轻体重、降低体内脂肪。而且水果营养成分单一，多是水分和糖分，和少量维生素、蛋白质纤维，而人体正常新陈代谢所需的钙、铁、锌等微量元素，却无法满足。”大坪医院营养科的专家们说。

专家们介绍，吃水果确实有利于减肥，但并不能完全代替正餐。“实际上，饭前食用水果更有利于减肥。大部分水果中的营养成分很多都是水溶性的，饭前食用更容易被肠胃消化吸收，而且容易产生饱腹感，对于想要减肥的人群能帮助抑制食欲。”

“另一方面，水果的选择也很重要，有一些水果的脂肪含量比肉还高，如果选择这些食物当代餐，可能会适得其反。被人们奉为减肥圣品的牛油果，其热量指数比猪肉还高，100克瘦猪肉143大卡，100克牛油果的热量是160大卡。同时，牛油果的脂肪含量高达15%-30%。”

对于减肥人群来说，水果不能替代蔬菜，专家建议无论水果甜不甜，热量高不高，每天吃的量都应控制在200克-350克，蔬菜摄入量应该达到500克，而且要不同种类换着吃。

重庆晨报·上游新闻记者 石亨