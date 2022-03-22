关注睡眠健康 《2021都市打工人睡眠报告》发布

3月21日是第22个世界睡眠日，中国医师协会睡眠医学专业委员会、OPPO健康发布了《2021都市打工人睡眠报告》（以下简称“报告”），基于有效问卷调研数据和OPPO大数据分析，多维度揭示了上班族群体的睡眠健康状况，并给出改善睡眠的科学建议。

在都市快节奏的生活状态中，随时了解自己的睡眠状况非常必要。睡眠健康也是OPPO健康实验室关注的重点方向之一，2021年初，OPPO正式成立健康实验室后就开始推动心率、心电、鼾症检测等健康相关算法自研，通过构建以健康算法、传感器、数据科学、生物医学为核心的底层创新技术，为广大OPPO用户睡眠健康等领域提供丰富和长久的健康服务。目前OPPO智能穿戴设备上，已经实现全面的睡眠监测功能，包含每秒级的实时睡眠血氧监测，睡眠心率分析，深睡、浅睡、清醒等睡眠状态监测。

此外，OPPO健康还针对打呼人群开发了“鼾症检测”功能，通过自研算法模型帮助用户评估睡眠呼吸暂停的风险。

未来，OPPO将继续加大健康领域的研发投入，通过更成熟的自研算法、功能创新和产品迭代持续帮助用户更好地管理每日睡眠。