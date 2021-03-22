睡眠与空气也有关？海尔空气网发布睡眠空气场景

在中国，每个安静的午夜，都会有人辗转反侧难以入眠。数据显示，中国有超过3亿人存在睡眠障碍。如何才能睡个好觉？在世界睡眠日当天，海尔空气网向公众做出回答：健康睡眠空气场景，不仅能让您酣然入睡，还能健康呼吸。

3月21日，第三届中国睡眠产业峰会在北京举行。在现场，海尔空气网联合中国睡眠研究会成立中国健康睡眠研究中心，发布了健康睡眠空气场景以及迭代的新网器——雷神者睡眠空调，定义后疫情时代的“新呼吸”。

在峰会现场，海尔空气网相关负责人介绍，睡眠不好，除了对睡眠环境冷热有需求外，空气洁净度、光线、声音、人的情绪等也是影响睡眠质量的重要因素。睡眠阶段不同，影响睡眠的因素也不相同。比如在入睡、浅睡、眼动阶段，人们往往容易受到噪声和光的刺激；进入深睡期这个“黄金睡眠”阶段，人们的体感问题就变成怕凉风、易感冒。

为了让更多的人拥有健康睡眠，海尔空气网与中国睡眠研究会进行战略签约，共建中国健康睡眠研究中心。未来，双方将围绕国人睡眠痛点做研究，结合中国睡眠研究会睡眠相关研究成果，加速产业转化落地。在开放的空气生态平台上，双方还将共创出更多适合国人的健康睡眠空气场景。