调查显示：仅有22%的受访“打工人”每天能睡够8小时

3月21日是世界睡眠日，你的睡眠状况还好吗？日前，在“2022世界睡眠日新闻发布会”上发布的《都市上班族睡眠状况报告》（以下简称《报告》）显示，仅有22%的受访的都市“打工人”每天能睡够8小时。

中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶京英介绍说，《报告》显示，都市上班族的平均睡眠时长为7.5小时，睡眠时间可以达到8小时以上的人仅22%，6-8小时约53%，睡眠不足6小时的人占比25%。其中，35岁以上的上班族睡眠时间随年龄增长逐渐减少。

《报告》显示，最能熬夜的城市包括北京、上海、深圳及广州，睡觉最晚的是广东省，平均上床时间是23：55；玩手机已成为影响睡眠质量的“罪魁祸首”，六成上班族受其影响；上床睡觉最早的省份是山东省，平均上床睡觉时间是22：58；起床最早的省份是山东省，平均起床时间是6：58；起床最晚的省份是四川省，平均起床时间是7：50。

睡眠不佳成为困扰广大都市“打工人”的普遍问题。《报告》指出，47%的上班族反映睡眠质量不佳，仅有30.6%的上班族深度睡眠时间达标；另外，调查结果还显示，25%的调查对象每天夜间打呼噜，有潜在睡眠呼吸暂停风险；在睡眠质量不好的上班族中，51.6%表现为记忆力下降，47.8%表现为注意力不集中；睡眠时间小于6小时的人群中，25.5%存在超重。睡眠时间低于6小时的上班族中，45%的人面部肌肤出现问题；同时早睡早起的上班族，他们皮肤出现问题的概率更低。统计数据表明睡眠时长与困扰睡眠的问题相关：睡眠时间越长，上班族出现困扰睡眠的问题越少。

中国医师学会睡眠专业委员会顾问陆林表示，当前，有睡眠问题的群体越来越年轻化，除了都市上班族外，不少中学生、大学生也存在睡眠问题。同时，陆林建议，年轻人尽量不要熬夜，通过补觉很难弥补熬夜带来的损害。

此外，《报告》还统计了2021年受睡眠困扰的十大职业，分别是：教培从事者、销售人员、服务人员、互联网从业者、建筑工人等体力劳动者、医务人员、公务员、金融从业者、创业者、企业管理者。

据悉，《报告》基于中国医师协会睡眠医学专业委员会通过2021年的50万条睡眠数据及1833份有效问卷进行的调研，样本覆盖31个省、自治区、直辖市（不含港澳台地区）18岁以上的上班族。