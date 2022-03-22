血氧监测设备让诊断睡眠呼吸暂停更便捷

3月21日是世界睡眠日。各类睡眠障碍中，睡眠呼吸暂停不容忽视。据流行病学调查显示，全球有10亿成年人患有睡眠呼吸暂停，而中国至少有6000万人深受其扰。

世界睡眠学会秘书长、北京大学人民医院呼吸睡眠中心主任韩芳表示，睡眠呼吸暂停综合征是一种以睡眠时呼吸反复停顿为特征的睡眠障碍，早期常常被忽视。韩芳称，每5位打鼾人中就有1人患有阻塞性睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停常常引起高血压、糖尿病、情绪改变等身心损害，还会对孕妇、胎儿造成影响，患有睡眠呼吸暂停综合征的人群猝死率比没有该病症的高出3倍。

目前，评价睡眠情况的传统手段是多导睡眠呼吸监测，通过该手段获取包括脑电图、眼动图、肌电图等信息在内的多导睡眠图。云南省第一人民医院睡眠中心副主任医师吕云辉认为，传统的多导睡眠呼吸监测虽精确度高，但检查繁琐复杂、耗时长，对技术要求高，无法普及推广，难以满足对睡眠呼吸障碍患者早诊、早治的需要。

近年来，便携式睡眠呼吸监测仪在临床中应用广泛。与多导睡眠呼吸监测不同，便携式睡眠呼吸监测仪主要是获取睡眠中呼吸方面的信息，包括口鼻气流呼吸、胸腹呼吸运动、血氧饱和度等情况，这类信息有助于了解异常呼吸事件。

北京朝阳医院睡眠医学中心主任郭兮恒研究发现，睡眠呼吸暂停与血氧饱和度高度相关，一定时长的呼吸暂停会出现明显的血氧饱和度下降，因此，可根据氧减饱和度指数评估呼吸暂停情况。此外，对血氧饱和度的监测还可以测量到脉搏相关信息。脉搏、心率变化跟交感神经植物神经功能状态密切相关，而植物神经功能状态变化的规律与呼吸变化幅度密切相关。因此，通过特殊算法就能估算出病人呼吸的信息。

郭兮恒称，通过便携式睡眠监测仪可以对阻塞性睡眠呼吸暂停患者进行院外检查和病房内监测，在新冠肺炎疫情期间也能降低风险。

中日医院呼吸与危重症医学科三部副主任张晓雷指出，在国外，血氧饱和度的监测应用广泛，“在我国未来的血氧饱和度监测技术领域，希望便携式设备能在患者慢病管理方面发挥作用”。

韩芳表示：“任何技术都有局限性，血氧饱和度监测技术如何才能更好应用于临床，需要发展建立慢病管理模式，克服技术的局限性。”此外，睡眠相关疾病的治疗往往需要多学科协作。