创新方法 麻醉学辅助诊断疑难杂症

赵先生饱受失眠的困扰20余年，辗转多地求治，长期服用各种中西药物治疗，睡眠情况时好时坏，一直没有得到满意的解决。赵先生也就抱有“破罐破摔”的想法，既然睡不好没有办法治好，那就接受现实，反正按照常规的想法，睡不着就吃点安眠药就可以。

经历了20余年的失眠的折磨，赵先生对失眠治疗基本没有信心了，他进入了一种恶性循环：吃药-睡觉-停药-失眠。直到有一天，赵先生无意中听说中国医科大学航空总医院麻醉与睡眠医学中心对顽固性失眠有创新疗法，抱着试一试的想法与安建雄教授取得联系。赵先生最初也不抱有较高的期望，反正国内各种类型的医院都去了，从国内的顶级医院到社区诊所、从西医到中医，赵先生“有丰富的就诊经历”，这家名不见经传的医院能解决问题？

赵先生入院后，经过一系列检查评估后，接受病人自控睡眠为主的多模式治疗。负责睡眠滴定的方七五主任在滴定过程中发现，随着睡眠的加深，患者逐渐出现双下肢强烈的不适感，伴有无法控制的肢体活动。

折磨赵先生多年的失眠找到原因了，经过多导睡眠监测和问卷调查评估，最终明确其失眠系不宁腿综合征引起！通过睡眠滴定找到失眠原因后的赵先生接受了针对性治疗，他的睡眠情况得到显著改善。几个月过去了，赵先生没有再吃过安眠药，睡眠越来越踏实，喜悦之情难以言表。

不宁腿综合征（Restless legs syndrome，RLS），又称不安腿综合征，是一种神经系统感知障碍导致的疾病。主要临床表现为下肢出现不能忍受的不适感，需要或强迫性活动下肢以缓解症状，多发生在病人入睡后，清醒后一般没有异常表现。由于不宁腿综合征诊断一直没有一个“金标准”，长期以来都存在很高的漏诊率。

近年来，中国医科大学航空总医院麻醉与睡眠医学中心开始探索顽固性失眠的治疗，他们在对失眠患者进行睡眠滴定时，意外发现能够诱发不宁腿综合征症状发作，研究人员随后通过多导睡眠监测、中外各种问卷调查，以及针对性治疗后效果等综合分析发现，睡眠滴定可以显著提高不宁腿综合征的确诊率。研究结果于近日发表在我国权威麻醉学期刊《中华麻醉学杂志》，第一作者为中国医科大学航空总医院麻醉科常务副主任方七五博士，通讯作者是博士研究生导师，麻醉与睡眠医学中心主任安建雄教授。中国科学院大学存济医学院在读博士研究生郑鑫、首都医科大学麻醉学博士生导师李天佐、以及安建雄研究团队的医护人员为共同作者。

研究人员对接受病人自控睡眠治疗的39例患者进行睡眠滴定过程中发现，有8例患者诱发出平时疾病发作时完全一致的不宁腿现象。通过多导睡眠监测、问卷调查和病史回顾，最终确诊为不宁腿综合征。研究人员认为，睡眠滴定可能是迄今不宁腿综合征检出率最高的诊断方法。

多导睡眠图（PSG）是通过监测患者的脑电、呼吸、肌电等判断患者睡眠情况的一种方法。不宁腿综合征患者在疾病发作期间，腿电监测显示肌电活动活跃，可为本病诊断提供一些参考。不过PSG也有许多缺陷：PSG监测仅能记录RLS患者疾病发作时候腿电活跃，无法反应患者的不适症状，容易与周期性腿动等疾病混淆；PSG操作繁琐，需要整夜监测；PSG无法监测出不宁腿综合征患者发作间隙期阳性体征。

《中华麻醉学杂志》为这一研究成果配发了编者按，认为该研究提示，麻醉学方法不仅可以用于手术室外疑难病的治疗，对不安腿综合征这类容易被漏诊和误诊疾病的确诊也可有所作为。睡眠滴定法诊断不宁腿综合征，对于那些长期被误诊，靠长期大量服用安眠药的患者有重要临床意义。