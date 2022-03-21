专家：医院应进一步优化药学服务模式 提高服务水平

2021年，《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》出台，药学服务和精准用药成为行业热议话题。近日，广州医科大学附属肿瘤医院院长崔书中近日在做客人民好医生客户端栏目时表示，医院应适时转变药学服务模式，进一步提高药学服务水平。

“近年来，我国医药学领域发展迅猛。以往都是根据相关指南进行规范性用药，但现在不同疾病的病理诊断方式不同，分子诊断分型更细。”崔书中认为，在分子病理时期，不同类型疾病对应的药物靶点不同，治疗方案也不同，我们进入了精准治疗的时代。

“在传统药学管理模式中，医院药学部的主要功能是保障药品的供应，而在‘双通道’管理模式下，其功能调整为保障药物供应与药学技术服务。针对一些‘双通道’范围内且尚未纳入医保目录的药品，需要医院药学部发挥职能，加强用药处方审核。”崔书中说。

“在新形势下，医院优化药学服务工作具有重要意义。”基于此，崔书中提出以下几点建议：第一，建议医院内部管理将“以保证药品为主”的药学管理模式转变为“以临床用药为中心”；第二，建议医院药学部充分发挥宣传、引导、监管作用，保障“国家基本药物目录”的落地；第三，专业药师要充分了解药物的毒副作用，保证患者用药的安全性、合理性和精准用药的有效性。

“构建上下贯通的药学服务体系，有助于提高药学服务质量，使药学服务更加贴近患者。加强医联体建设、专科联盟建设，是国家医改的重要内容。但是，在药学管理方面，医联体内部存在一些问题。”崔书中建议，优化医院药学服务体系，医联体内部首先要建立药物管理模式，包括用药标准、学术标准；此外，做好国家基本药物目录范围内的用药供应，建立医联体内部的药学标准化和平台信息化建设。

随着医疗技术的不断优化升级，精准用药技术现已应用于临床。崔书中认为，临床开展精准用药需要满足以下条件：第一，以精准诊断为前提；第二，患者的基因检测、药物浓度检测结果生成后，要配备相应解读报告的人才队伍，准确解读检测结果，保证患者用药的安全性、有效性，以达到较好的治疗效果；第三，医院要重视药学的科学研究、信息系统建设、人才队伍培养等。