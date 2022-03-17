直播预告：新形势下的药学服务和精准用药

为进一步助力医疗、医保、医药“三医联动”改革，促进医保谈判药品落地，让参保患者及早获益，人民健康举办“‘三医联动’推动医疗体系高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

3月18日14:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请到广州医科大学附属肿瘤医院院长崔书中做客栏目，为大家解读新形势下的药学服务和精准用药，千万不要错过。

专家介绍：

崔书中，现任广州医科大学附属肿瘤医院院长、医学博士、博士生导师、二级教授、主任医师、广东省第十三届人大代表。

中国医师协会结直肠专业委员会腹膜癌专委会候任主任委员、广东省医学会肿瘤学分会主任委员、广东省抗癌协会副理事长、广东省抗癌协会肿瘤热疗专业委员会主任委员、广州市医学会副会长。

擅长：腹部肿瘤的外科治疗和临床研究工作，对胃癌、结直肠癌等的诊断和治疗有丰富的临床经验，对腹部肿瘤的微创治疗和热疗有较深入的研究。

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