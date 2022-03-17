抗原检测与核酸检测有何区别

3月16日，武汉部分药店已有新冠病毒抗原自测试剂盒出售。近日，为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，国务院联防联控机制综合组研究决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。

何为新冠病毒抗原检测？抗原检测具备哪些优势？国家重大公共卫生事件医学中心、同济医院感染科专家宁琴对此作出解答。

抗原检测的优势

奥密克戎在短期内传播涉及面广，按照流行病学防控要求，要求快速识别传染源，需要更加简便、易行并且容易推广的检测技术，以适应当下这种毒株的流行特征，从而应对更多的人群开展大规模快速检测。

宁琴介绍，奥密克戎毒株感染的人群中无症状感染者比例相对较高，基于这种流行特征，需通过更加简单易行的方法进行迅速排查，这有利于对感染源的控制。

抗原检测是对现有核酸检测方法的一种补充。疫情防控到现阶段，检测手段需要向人口基数更大的广大基层铺开，居家自测应该是最简便有效的方法。

而抗原检测正好具备这种优势，它不需要高精尖技术设备，也不需要高端平台。在一般基层医院、社区卫生机构或边远山区诊所，甚至居家都能够进行测试。

抗原检测最突出优势即快速、简单、易行，适合在基层迅速开展大规模检测。缺点是敏感性不够，不能达到核酸检测的敏感度，所以有可能出现漏诊。

针对当下疫情防控，涉及多点多面，非常需要发挥基层社区和个人自身力量。调动全社会力量，实现大家可居家进行自我检测，这样才能整体提升疫情防控能力，形成人人都参与疫情防控模式。

抗原检测与核酸检测有啥不同

抗原检测是用来检测病毒的哪个部分？如何进行检测？

宁琴说，新冠病毒就像一个桃子，它有皮，里面有一个核。病毒的包膜就相当于桃子的皮，也就是病毒抗原所在的地方，抗原检测就是检测病毒的包膜。而核酸检测就是检测核里面的RNA物质，两种检测方式检测的部分不一样。

抗原检测采样过程非常重要，检测之前需要清理鼻涕、口水。采样检测还需要在一个相对清洁的环境下进行，避免环境污染检测试剂，对检测精度产生影响。抗原检测和核酸检测一样，采样时用棉签刷的过程也很重要，采样需要到一定深度，采集到黏膜表层和脱落细胞。深度不够或者是采样频次不足，都有可能影响结果准确度。在居家自测过程中，如果发现自己是阳性，应当及时向社区报告。

宁琴表示，开展自我抗原检测需要进行简单培训，如通过短视频方式开展科普培训，让民众对抗原检测试剂有一定了解，普及抗原检测注意事项，方便大家反复学习，从而避免环境污染检测试剂，提高检测精度。