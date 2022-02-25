又有孩子骑电动平衡车受伤 千万别把它当玩具

人民网北京2月25日电 （记者乔业琼）近日，一男孩在道路上玩电动平衡车被行驶汽车碰撞的视频广受关注，孩子被卷入车底，伤势严重。对此，上海市疾控中心呼吁，电动平衡车不是玩具，切勿让儿童使用！电动平衡车不能上路，切勿在马路上使用！

国际标准IEC60335-2-114明确，电动平衡车不属于儿童玩具，儿童需要在家长的监护下使用。消费者误将电动平衡车当作儿童玩具购买，就很容易忽视其中存在的风险，在实际使用中引发事故。

记者梳理此前报道发现，在全国各地骑电动平衡车受伤的新闻报道中，不乏少年儿童，甚至有跌倒后致颅内损伤的案例。关于电动平衡车的使用，上海市疾控中心指出三大危险：

一是摔伤危险。从设计角度，电动平衡车车速超过最高限定值时，车辆需靠翘板来迫使驾驶者重心后移，从而达到减速的目的。由于驾驶者可能不适应重心突然移动，容易发生摔伤事故。在实际使用中，操控不当、车辆失控或遇到复杂环境而失去重心都易导致摔伤发生。

二是起火爆炸危险。如果电路设计或锂离子电池质量存在问题，容易发生起火爆炸危险。

三是电击危险。电动平衡车的充电口位置可能存在电击危险，尽量不要触碰。

那么，应该如何安全使用电动平衡车？上海市疾控中心指出，首先，在使用之前，要认真地阅读电动平衡车的说明书，明确适用的年龄段、最大载重量以及对周边环境的要求。其次，在使用电动平衡车时，建议使用护具，包括头盔、护肘、护膝等，以便有效预防伤害。

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