多家超市连夜下架老坛酸菜方便面

紫色包装的老坛酸菜口味方便面将暂时淡出消费者视线。在央视3·15晚会上曝光的“土坑酸菜”涉及康师傅、统一方便面品牌，昨日上午，北京青年报记者实地走访物美、首航超市看到，这款口味的方便面已经从货架上消失，同时咸菜货架上也少了多种酸菜商品。市场监管总局昨日也表示，已派出督导组分赴湖南省、河南省，督促两省市场监管部门严格落实属地责任，严厉查处相关食品生产经营违法行为。

京城多超市下架老坛酸菜面

昨天一早，物美大卖场泰河园店的方便面货架上已经难觅老坛酸菜口味方便面，空置的货架上只剩袋装、桶装老坛酸菜口味的标签。在货架顶部，北青报记者看见堆放着成箱的统一老坛酸菜口味的紫色方便面。在首航超市鹿海苑店，原来摆放老坛酸菜口味方便面的货架上也被空置着，一位首航超市工作人员正在仔细核对酱菜类商品的价签，该店货架上老坛酸菜鱼调料也被下架。同时，每日优鲜、多点、盒马App上都已经找不到“老坛酸菜”相关方便面商品。

据悉，3·15晚会曝光了在湖南插旗菜业有限公司、锦瑞食品有限公司、坛坛俏、岳阳市雅园酱菜共四家品牌腌制的酸菜存在食品安全问题。酸菜在土坑里制作，并被农户用脚踩来踩去，腌制过程中还难免会有烟头、树叶等杂质。3月15日晚，统一、康师傅分别发布致歉声明，康师傅封存“土坑酸菜”，并表示将配合政府监管部门对相关企业和产品的调查和检测。

消息一出，各大商超线上线下连夜下架康师傅、统一老坛酸菜口味方便面，部分商家也下架了酸菜鱼调料。沃尔玛方面昨日回应北青报记者称，已关注到央视3·15晚会曝光的酸菜问题。沃尔玛始终关注顾客的安全和健康，本着对顾客负责的态度，已暂时下架所有酸菜及含有酸菜的商品，并将对相关商品及供应商再次进行严格的审核，确保为顾客提供安全、放心的商品。

统一再次否认使用“土坑酸菜”

3月16日，统一再次在官网发布声明表示与“土坑酸菜”无关，该公司酸菜包所用原料菜，一贯坚持在酸菜包工厂内自腌自用，统一公司全程派员监管，不使用央视3·15晚会报道的“土坑酸菜”。

这份声明称，经对湖南锦瑞食品有限公司连夜调查，统一企业酸菜包用原料菜确认全部来源于厂内自腌自用，未使用央视3·15晚会报道的“土坑酸菜”。在统一发布的声明上，还附有湖南锦瑞食品有限公司的一份承诺函：“央视晚会报道的‘土坑酸菜’系某食品公司租用锦瑞公司场地周转使用，与锦瑞公司生产给统一企业的酸菜包产品不存在任何原料共用以及成品业务往来。”针对上述承诺，锦瑞公司表示愿意承担一切法律责任。

统一在声明中表示，央视3·15晚会报道中提及的湖南插旗菜业有限公司、岳阳市雅园酱菜食品厂及坛坛俏食品有限公司均非统一公司供应商，统一供应商只涉及湖南锦瑞食品有限公司。老坛酸菜牛肉面是统一企业首发的拳头产品，统一企业内部对其有严格的监管体系，坚持传统老坛二次发酵的工艺，同时派专人到酸菜包供应商处现场全程监管，酸菜自腌自用，不允许外购酸菜。统一已于第一时间约谈了统一酸菜包供应商的负责人，对供给统一企业的酸菜包进行全面检测。

3月16日，康师傅也发表了关于使用酸菜包原料的致歉声明，并称将启动对相关产品的下架回收。康师傅方面表示，消费者如需要办理酸菜口味方便面退换货，可以拨打产品包装上400电话，或者直接联系购买产品的线上线下渠道客服进行处理。

市场监管总局已派出督导组

市场监管总局3月16日发布消息，针对央视3·15晚会报道的“土坑酸菜”“木薯粉条”等问题，市场监管总局高度重视，已派出督导组分赴湖南省、河南省，督促两省市场监管部门严格落实属地责任，严厉查处相关食品生产经营违法行为。

市场监管总局要求两省市场监管部门立即查封3·15晚会曝光的食品生产经营企业，责令企业全面下架召回涉事产品。对违法采购使用涉事产品的食品生产经营者一查到底，依法严厉处罚。涉嫌犯罪的，一律移送公安机关。对监管责任不落实等失职渎职的，要依法依纪严肃问责。

市场监管总局要求各地市场监管部门责令采购使用涉事产品作为原料的食品生产经营者，一律下架召回相关产品，对违法违规行为，依法严厉查处。下一步，市场监管总局将部署各地市场监管部门举一反三，深入排查治理类似食品安全风险隐患。（李佳）