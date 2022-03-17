这几种家庭常见食用油 分别适合怎么烹饪？

每个人的生活中都离不开“柴米油盐酱醋茶”，烹调食物就离不开食用油，如今随着人们生活水平的提高，做饭用油也更讲究健康。不同的食用油由于它的脂肪酸构成不同，适宜的烹调方式也不同。因此，有必要跟大家科普一下，橄榄油、茶籽油、玉米油、大豆油、芝麻油这几种家庭常见食用油都有什么特性？用什么样的烹饪方式最适合？又最适合用来制作哪些食物呢？

橄榄油：最适合凉拌菜

橄榄油含有丰富的单不饱和脂肪酸——油酸，油酸能够降低血胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇。橄榄油最适合用作凉拌菜，也可以用来炒、烹等，但是要注意，油温不宜过高。

茶籽油：拌、炒皆宜

茶籽油是一种我国特有的优质植物油，又叫山茶油。茶籽油的脂肪酸组成与橄榄油十分相似，含有丰富的油酸，含量约为80%。茶籽油还富含维生素E、甾醇、山茶苷等功能成分。

与橄榄油类似，茶籽油可以直接用来拌菜、拌面，也可以用于炒、烹、煎、炸。

玉米油和大豆油：

更适合炒烹煎

玉米油和大豆油生活中更常用一些，很多家庭都比较熟悉。玉米油和大豆油的营养价值并不逊色，它们富含亚油酸，而亚油酸是多不饱和脂肪酸，是人体必需的脂肪酸。亚油酸可以增强心血管机能，具有预防皮肤病、提高机体免疫力等效果。

玉米油和大豆油更适合炒、烹、熘、煎等。

芝麻油：不易变质，适合用作调味

芝麻油也就是香油，其不饱和脂肪酸含量也很高，约85%。油酸含量也达到39%、亚油酸含量为46%。芝麻油中还含有芝麻酚，芝麻酚具有很强的抗氧化活性，能够清除体内自由基、增强机体免疫力，同时也大大提高了芝麻油的稳定性，使其更耐储存，不易变质。

香油一般不用来炒菜，主要作为调味品拌菜或拌饭使用。

文/马冠生（北京大学公共卫生学院与食品卫生系主任）