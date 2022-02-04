今日立春 中医专家教你立春如何养生

立春是二十四节气中的第一个节气。立春过后，天气渐暖，万物复苏，人体内的阳气随着春天的到来而向上向外升发。此时，养生保健应该注意什么呢？

“立春时节，在调摄养生中应注意保护阳气。”辽宁中医药大学附属医院治未病中心科主任刘文华表示，在饮食调养方面，宜食辛甘发散之品，不宜食酸收之味，可多食用大枣、豆豉、葱、香菜、花生等。

刘文华医生提示，此时天气由寒转暖，各种致病的细菌、病毒随之生长繁殖，温热毒邪开始活动，日常起居中要注意防病保健。立春时节，寒气未散，尤其在北方地区，不要着急减少衣物，应注意防寒。在防寒的同时，也要勤开门窗，保持空气清新，加强空气流通，减少强烈温差对人的不利影响。“春季肝气旺盛，易出现情绪问题，要作息规律，早睡早起，使形体舒缓，保持心胸开阔，戒除暴怒，更忌情志忧郁。”

“春季是进行体育锻炼的好时节。”刘文华医生建议，此时天气冷暖变化较快，晨练时应注意保暖，运动量要循序渐进，以微微出汗为宜，可以选择散步、慢跑、做操等运动。

刘文华医生表示，居家保健可通过按摩太冲穴，疏解情绪，缓解胸部不适感；敲击胆经，促进肝的疏泄功能；艾灸大椎穴，提升阳气。