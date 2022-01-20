人瘦也患脂肪肝原因找到

近日，德国和英国的科学家合作研究发现，基因RNF43和ZNRF3的缺失或突变会触发一个脂质代谢的调节信号，进而导致肝脏中脂质的积累和炎症。这一研究结果可以解释为什么有的人很瘦，却还是会患有脂肪肝。相关成果发表在《自然·通讯》杂志上。

此前的癌症基因组研究已经将RNF43和ZNRF3确定为在结肠癌和肝癌患者中发生突变的基因。德国马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所梅瑞特谢尔·胡赫博士领导的研究小组，与英国剑桥大学格登研究所的科学家一起研究了这两个基因的变化影响肝病发展的机制，并很好地解释了一个曾经令人困惑的悖论，即在偏瘦和正常体重的个体以及饮食健康的个体中为何会发生脂肪肝。

研究发现，在正常饮食喂养的非肥胖小鼠中，基因RNF43和ZNRF3的缺失或突变会导致肝脏中脂质的积累和炎症。这些遗传变化不仅会导致脂肪堆积增加，还会导致肝细胞的增加。在人类中，这些变化会增加脂肪肝和肝癌等疾病的风险，并缩短患者的预期寿命。

论文第一作者、胡赫研究小组博士后赫曼·贝伦格尔解释说：“借助类器官，我们能够培养仅在这些基因中发生突变的肝细胞，并且我们看到这些基因的缺失触发了一个脂质代谢的调节信号。结果是脂质代谢不再受控制，脂质在肝脏中积聚，进而导致脂肪肝。此外，激活的信号还会导致肝细胞不受控地繁殖。这两种机制共同促进了脂肪肝疾病和癌症的进展。”

科学家们将实验结果与国际癌症基因组联盟公开的患者数据进行了比较。他们检查了肝癌患者中这两种基因发生突变时患者的生存机会，发现具有这些基因突变的患者患有脂肪肝，并且预后更差。