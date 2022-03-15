应对疫情“倒春寒”需在关键点位持续发力

当前全球疫情起伏反复，特别是周边国家与地区在高位波动，加之近期国内多地出现本土疫情，且疫情溯源尚不十分清晰，北京“外防输入、内防反弹”压力持续上升。从严从紧落实疫情防控各项措施，必须瞄准盯紧进返京管理这个关键点位。只要我们上下一心，稳住阵脚，科学施策，继续坚持严防死守、动态清零的防控策略，节奏不乱，信心不丢，就一定能够实现战“疫”必胜！

近期国内疫情多发频发，北京出现多起京外输入病例引发的聚集性疫情，防控压力持续加大。3月14日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组会议要求，从严从紧落实疫情防控各项措施，第一时间阻断病毒传播链条，坚决打好疫情防控阻击战。北京市召开第290场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，强调做好各级医疗机构院感防控，严格落实校园防疫主体责任，全市校外培训机构暂停线下培训。

疫情防控正处于关键时期。据国家卫健委有关负责人介绍，今年3月1日至13日，本土疫情已波及27个省份，报告本土感染者1万多例，呈现点多、面广、频率大的特点。面对奥密克戎变异株隐匿性强、传播速度快的特点，我们必须紧急行动起来，态度坚决、科学精准、高效处置，不折不扣地做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治，尽快实现社会面清零。从近期多地采取的严格防控措施看，只要在关键点位持续发力，我们一定能赢得疫情防控主动权，保障群众的健康安全和正常的生产生活秩序。

本轮疫情的特点之一是出现校园确诊病例。3月13日15时至14日16时，北京新增的5例本土新冠肺炎病毒确诊病例中，有2名病例为小学在校生，这是本轮疫情中首次出现学生病例。校园疫情防控这一关键点位再次引发社会关注。此前福建莆田、天津、山东莱西等地发生的疫情，也都出现校园内病毒隐匿传播。做好校园这一人员密度大、聚集性活动多、环境相对封闭的特殊场所的疫情防控，关系到孩子们的健康安全，也关系到千家万户的防疫成效。

为此，学校必须严格落实校园防疫主体责任。要动态优化防控工作方案和应急处置预案，盯紧传染病疫情报告、晨午检和因病缺课/缺勤追踪登记，落实复课证明查验、健康管理、传染病防控健康教育，抓好通风消毒、环境卫生检查和免疫预防接种查验，确保学校工作、学习、生活场所和公共区域的防控措施落实到位。在此基础上，通过加密核酸检测频次、将同住人纳入健康检测范围、暂停校外机构线下培训等，实现校园疫情防控的再强化。

本轮北京疫情的另一个特点是，京外输入传播引发本地感染。当前全球疫情起伏反复，特别是周边国家与地区在高位波动，加之近期国内多地出现本土疫情，且疫情溯源尚不十分清晰，北京“外防输入、内防反弹”压力持续上升，疫情形势严峻复杂。从严从紧落实疫情防控各项措施，必须瞄准盯紧进返京管理这个关键点位。

对每一位市民来说，近期非必要不出京，不去中高风险地区旅行和出差，必须成为更加自觉的选择。确需进返京，也要在持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码的基础上，主动在抵京后72小时内再进行一次核酸检测。做到进返京后7日内不聚餐不聚会，不前往人群密集场所，降低传播风险。如果接到健康宝弹窗提示，须立即主动向社区报告，配合各项防控措施。

与此同时，进一步完善管理措施，堵住可能存在的一些漏洞，无疑也将对第一时间阻断病毒传播链条，坚决打好疫情防控阻击战起到关键作用。防止院感，防疫培训如何加强；集中隔离，场所和人员如何储备；流调溯源，如何迅速锁定风险人员；疫苗接种，如何进一步调动老年人的积极性……这些环节都需要及时调度处置，有条不紊沉着应对。

国家传染病医学中心主任张文宏说得好：这次疫情来得很突然，与其说是冬季还没有过去，还不如说是一次“倒春寒”，但当我们看清了前方的道路和必将到来的春天，又有什么可畏惧的呢？只要我们上下一心，稳住阵脚，科学施策，继续坚持严防死守、动态清零的防控策略，节奏不乱，信心不丢，就一定能够实现战“疫”必胜！