王宇：建立多方协作的肝炎防治机制 推动早筛早诊早治

“早筛早诊早治尤为重要，建议20岁及以上人群尽早做一次肝炎病毒感染指标筛查。”近日，中国肝炎防治基金会理事长王宇出席“海南省消除肝炎危害行动——海口启动培训会”时表示，建立多方协作的病毒性肝炎防治机制，应以“政府主导、多方参与”为原则，要提升患者健康意识、健康素养，建立贯穿肝炎病毒感染者全程健康管理的有效机制。

王宇介绍，海南省消除肝炎危害行动的目的是通过本项目的实施，在成人中广泛开展肝炎病毒感染标志检测，发现慢性病毒性肝炎病毒感染者，并对高风险人群采取积极抗病毒治疗，显著降低病毒性肝炎相关肝硬化和肝癌的发病率、死亡率。

他还表示，从1992年开始，借助乙肝疫苗接种降低新生儿乙肝病毒感染率；到2002年，接种乙肝疫苗被纳入全国免疫规划实现所有新生儿接种，乙肝疫苗接种在降低儿童乙肝感染率方面起着巨大作用。

“乙肝发病率高，在做好疫苗接种减少新发感染的同时，还要关注已经感染的群体的干预。”王宇提出，新生儿出生时感染乙肝病毒，多为终生携带。病毒携带者在到成年时容易转为慢性乙肝患者，其中一部分会逐渐发展成肝硬化、肝癌等重症肝病。他说：“好在近几年，生物医药的进展，研发出能完全治愈丙型肝炎和优异的抗乙肝病毒的药物，只要对肝炎患者使用抗病毒药物治疗，就能显著降低患者发展为肝硬化、肝癌的风险。”

王宇认为，昂贵的价格影响药物可及性。随着政府的多项政策和措施出台，新型抗病毒药物纳入医保目录和集中采购，有些药物从每月1000多元降至每月100多元甚至更低，有效地减轻了患者的用药经济负担，大幅度提高了药物可及性，让经济不发达地区的患者也能用上价格低廉、优质的药物。

王宇认为，除了提高肝炎患者药物可及性，也要建立由政府主导、多方参与的病毒性肝炎防治协作机制和贯穿肝炎患者全程健康管理的长效机制，提高患者的治疗依从性，促进患者定期做B超等检查，尽可能早期发现肝硬化、肝癌，实现早诊早治。

“慢性肝炎进程通常是缓慢的、隐匿的，当发现肝脏不适时病情多为中晚期且很难逆转，所以早筛非常重要。”王宇呼吁，肝炎早筛做一次可以受益一辈子，成人应尽早查一次肝炎。如果查出肝炎病毒阳性后，患者可以通过规范服药、定期检查减少肝纤维化、肝癌的风险。

“消除肝炎危害行动需要多方协同，形成合力才能有效推进。”他表示，消除病毒性肝炎危害行动具有可行性，目前已经具备了控制和阻断的技术手段。所以除了患者要提升健康意识、健康素养外，也要社会多方协作、合力推动，形成有效的协作机制。海南省作为消除病毒性肝炎危害行动的先行试点，将为全国其他省份开展工作探索创新路径，早日实现世界卫生组织提出的2030年消除肝炎危害的宏伟目标。