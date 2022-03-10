李秀华委员：加强立法保障 建设高水平护士队伍

【编者按】一年一度的全国两会，是国家政治生活中的一件大事。2022年两会期间，来自卫生健康行业的全国人大代表、全国政协委员带着一年来的积累和思考，围绕深化医药卫生体制改革、推广抗疫经验、推进公立医院建设、加强医学人才培养等话题，积极建言献策。

全国政协委员、中华护理学会名誉理事长、中日友好医院护理部原主任李秀华。受访者供图

“建议从法律层面维护护士合法权益、加强护士队伍建设，在全社会营造尊重护士、爱护护士的良好氛围。”今年全国两会期间，全国政协委员、中华护理学会名誉理事长、中日友好医院护理部原主任李秀华建议，推进健康中国建设和应对人口老龄化亟须出台护士法。

李秀华表示，在抗击新冠肺炎疫情中，无论是医疗救护、疫苗接种、核酸采样，还是促进健康、预防疾病、协助康复等方面，这支庞大的护士队伍都发挥了重要作用，赢得了社会的尊重和认同。

“广大护士守护着亿万人民群众的生命健康，同样他们的合法权益也需要保障，用法律托起敬畏生命的尊严，营造和谐安全的职业环境。”李秀华说。

“当前我国面临着人口老龄化加剧、慢性病患病率增加、社会照护负担加重、公共卫生体系存在短板等问题与挑战。”李秀华表示，护理工作内涵和范畴也正在从医院向社区、家庭以及康复、慢病管理等领域延伸，需要不断改革和创新护理服务理念和模式来精准对接人民群众多样化、差异化的健康需求。

2月28日国家统计局公布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，我国注册护士已经达到502万人。“但相较于我国人口总数来说，千人口拥有护士数量偏低。”李秀华强调。

“面对新问题、新挑战，建设一支高水平的护士队伍必不可少。从立法方面保障护士合法权益，调动护士积极性，稳定护士队伍是题中应有之义。”李秀华说。

李秀华呼吁，建立健全体现护士职业特点和技术劳动价值的薪酬待遇、职称评定、奖励制度，完善激励机制，打开护士执业瓶颈，提升护士行业的吸引力，提高基层护理服务能力水平，使群众享受更便捷的优质护理服务。

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