吴浩委员：大力培养“强基层”急需的防治结合型全科医学人才

【编者按】一年一度的全国两会，是国家政治生活中的一件大事。2022年两会期间，来自卫生健康行业的全国人大代表、全国政协委员带着一年来的积累和思考，围绕深化医药卫生体制改革、推广抗疫经验、推进公立医院建设、加强医学人才培养等话题，积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康中国”系列。

“迫切需要既懂临床又懂社区公卫的基层全科医生，来应对眼前的状况。”回忆起新冠肺炎疫情刚发生时的情景，全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，当时缺少基层全科医生，更缺公卫的顶尖人才，这是我国医疗人才队伍存在的一大短板。

过去一年，作为国务院联防联控综合组社区防控专家，吴浩继续奔赴疫情前线，先后参加河北石家庄、云南瑞丽、辽宁营口及广东、江苏、福建、北京等多地抗疫，先后组织主持参与撰写国家《新冠肺炎疫情社区防控手册》《新冠肺炎疫情隔离医学观察指南》《北京市常态化疫情防控社区（村）工作指引》《社区（村）新冠肺炎疫情防控工作指南》等政策性文件，为社区疫情防控提供决策建议。

这一年，从方庄社区卫生服务中心担任主任到首都医科大学全科医学与继续教育学院任院长，岗位变了，使命不变。“在承担全科博士生、硕士生、本科生培养及北京全科住院医师培养等工作中，我的梦想在延续。”吴浩说。

吴浩与患者在交流。人民网记者 乔业琼摄

在走访调研中，吴浩发现，一方面，全科医学研究经费缺乏申请渠道，从国家自然科学基金、各种省部级科研基金等申请分类来看，全科医学尚不在其列；另一方面，相较于各专科医学，基层全科医师的科研能力较差、科研意识不强、科研平台缺乏。综合医院建立全科医学科时间较短，综合医院的全科医师多数从专科转岗而来，虽具有硕士及以上学位学历，有一定的科研能力和愿望，但由于无独立的科研申请分类，只能仍然延续专科的科研方法和方向。

“各专科门类研究一般以疾病分类，有相对独特的科研特点，并据此来划分研究领域和方向。全科医学虽与各专科有着密切的联系，但又迥异于各专科，更需要加强调整体思维、医防融合以及全方位全周期的健康管理服务，必然不能照搬专科科研模式。”吴浩强调。

“建议新增全科医学专业作为国家重点学科，对评选出的优势重点全科医学学科给予支持。”吴浩表示，全科医学的科研需依据自身特点，探索自身特色的科研模式，以便与全科医学的以基层为重点的综合卫生与健康服务工作相契合。

什么是全科医学？吴浩的理解是，强调以“人”为本的全面的照护，注重“生物-心理-社会”医学模式的实践，是一门综合性医学专业学科，将预防、康复、人文及临床医学等学科整合为一体，覆盖的范围包括疾病的预防、治疗、慢性疾病的长期管理、康复等。

把以专科为主导、以疾病为中心的生物医学模式，转变为以健康为中心、以生命全周期照料为核心的现代医学模式，加强全科医学建设必不可少。吴浩建议，新增全科医学专业作为国家重点学科，对评选出的优势重点全科医学学科给予相应的经费保障及政策支持；同时，希望高等医学院校以及医院高度重视，积极培养“强基层”急需的防治结合型全科医学人才，促进生物医学与人文医学融合，为提高我国全科医学学科研究水平以及向世界一流学科冲击做出贡献。

“代表委员谈健康中国”系列报道：

王松灵委员：吸引优秀人才 造就高水平医师

张国刚委员：促进健康管理医学学科建设 应对老龄化慢病负担

唐旭东委员：中医药振兴发展要“抓两头”“顶天立地”

李秋代表：建议构建适宜我国儿童生长发育特点的疾病防治体系

姚树坤委员：以医防融合服务为基础 提升基层公共卫生服务能力