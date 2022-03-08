吴以环委员：建议加强儿童青少年心理健康服务建设

【编者按】2022年两会期间，来自卫生健康行业的全国人大代表、全国政协委员带着一年来的积累和思考，围绕深化医药卫生体制改革、推广抗疫经验、推进公立医院建设、加强医学人才培养等话题，积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康中国”系列报道，敬请关注。

全国政协委员、民盟中央常委吴以环。受访者供图

“近年来，我国18岁以下儿童青少年心理行为问题发生率和精神障碍患病率持续上升，加强儿童青少年心理健康服务建设迫在眉睫。”全国政协委员、民盟中央常委吴以环在接受人民网记者采访时介绍，《中国国民心理健康发展报告（2019—2020）》显示，2020年我国青少年的抑郁检出率为24.6%，其中重度抑郁检出率为7.4%。

“民盟中央对儿童青少年心理健康状况高度关注。今年全国两会，民盟中央向全国政协十三届五次会议提交了《关于加强儿童青少年心理健康服务建设的提案》”吴以环说。

吴以环参与了该提案的选题、酝酿和讨论全过程。她表示，民盟中央在调研中发现，目前儿童青少年心理健康服务存在源头防控不到位的情况。对心理服务宣传、心理健康重视、家长的心理健康知识宣教不足，儿童青少年和家长往往“有问题不知道找谁”，导致家长对子女心理健康认识不到位。同时，还存在过程疏导能力不足的问题。缺少全过程统筹，心理教师力量配比不均衡，而且心理健康服务存在“偏科”，忽视了对儿童青少年及其家庭矛盾症结的化解。另外，干预处置能力有待加强。学校、社区、医院等作为儿童青少年心理服务工作的末端和主阵地，在发现、预警、跟踪、帮扶等环节均存在不同程度的脱节现象。

“加强儿童青少年心理健康服务建设，需要社会多方共同努力。民盟中央结合调研和讨论成果对此提出建议。”吴以环说，首先，建议加大心理健康宣传力度，帮助全社会树立“身心同健康”的意识；强化学生心理健康引导，鼓励学校配备成长导师，引入第三方心理咨询、心理治疗；加强家长学校建设，通过家长学校、专题讲座、家长会等方式为家长宣讲健康知识，提升家长心理健康辅导基本技能。其次，建议强化过程疏导，提升心理健康问题干预能力，制订行动方案、强化教师疏导能力、加强早期筛查等。同时，建议整合各方资源，在儿童青少年心理健康服务体系建设、医疗服务资源配置、心理咨询求助平台搭建、加强基础医疗保障等方面，提升心理健康问题处置能力。

（实习生李佳悦对本文亦有贡献）

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