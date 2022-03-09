张其成委员：建议加快推进“国家中医药博物馆”建设

【编者按】一年一度的全国两会，是国家政治生活中的一件大事。2022年两会期间，来自卫生健康行业的全国人大代表、全国政协委员带着一年来的积累和思考，围绕深化医药卫生体制改革、推广抗疫经验、推进公立医院建设、加强医学人才培养等话题，积极建言献策。即日起，人民网推出“代表委员谈健康中国”系列。

全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成。受访者供图

“建立国家中医药博物馆是传承发展中华优秀传统文化、展现中医药光辉历史和伟大成就的重大工程。”全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成在接受记者采访时表示，建立国家中医药博物馆，不仅可以为公众提供一个感受中医药文化的平台，也可以向世界展现中医药文化。

“2021年，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，指出建设国家中医药博物馆。”张其成说，对于国家中医药博物馆的建设，建议加快推进建设工作，力争在“十四五”期间基本建成并投入试运行，将之打造成为弘扬传播中华优秀传统文化、普及中医药科学知识、推广中医药创新成果的重要平台和窗口；进一步推动国家中医药博物馆的选址工作；设立专项资金，用于搜集散落民间的中医药文物、文献，对面临损毁的文物和文献进行抢救式修护。

“太医院是我国从金代到清代的最高医疗机构与医政医药管理机构，清末太医院旧址设于北京，目前面临着保护、修缮等问题。”张其成建议，抢修“太医院”，建设燕京中医药博物馆，实现国家中医药博物馆的“一馆两址”布局。对“太医院”进行腾退、修缮、保护，与新建主馆形成互补。新建主馆侧重于全方位、全领域、全图景式展现中医药发展历史，而“太医院”馆侧重于展示宫廷医学和燕京医学。

（实习生李佳悦对本文亦有贡献）

“代表委员谈健康中国”系列报道：

王松灵委员：吸引优秀人才 造就高水平医师

张国刚委员：促进健康管理医学学科建设 应对老龄化慢病负担

唐旭东委员：中医药振兴发展要“抓两头”“顶天立地”

李秋代表：建议构建适宜我国儿童生长发育特点的疾病防治体系

姚树坤委员：以医防融合服务为基础 提升基层公共卫生服务能力

张伯礼代表：全面系统总结抗疫经验 具有史料价值

吴浩委员：大力培养“强基层”急需的防治结合型全科医学人才

吴以环委员：建议加强儿童青少年心理健康服务建设