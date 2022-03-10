王阶委员：中西医结合发展 临床人才培养是重点

【编者按】一年一度的全国两会，是国家政治生活中的一件大事。2022年两会期间，来自卫生健康行业的全国人大代表、全国政协委员带着一年来的积累和思考，围绕深化医药卫生体制改革、推广抗疫经验、推进公立医院建设、加强医学人才培养等话题，积极建言献策。

全国政协委员、中国中医科学院首席研究员王阶。受访者供图

“经过抗击新冠肺炎疫情、非典等重大传染病之后，我们对中医药的作用有了更深的认识。”今年两会期间，全国政协委员、中国中医科学院首席研究员王阶表示，发展中医药，要注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。

中西医结合临床人才培养提升空间大

“目前，中西医结合受到广泛的关注，利用中西医结合方式研究中医成为中医药发展的一个关键问题。”王阶表示，其中，中西医结合临床人才培养是重点，还有很大的提升空间。

在调研中，王阶发现，我国现有的44所高等中医药院校中，仅有23家单位能够授予中西医结合硕士学位，占比仅为52.27%，而设立中西医结学院的高校更是屈指可数。

“建议增加中西医结合专业本科、硕士和博士学位授予点，率先建立一批中西医结双一流专业作为示范，以点带面，推动全国中西医结合教育体系建设。”王阶说。

针对很多专业型硕士进入临床轮转后，基础知识掌握欠缺，中医基础理论和西医系统理论的融合不足，难以熟练运用中西医两套理论诊治疾病等问题，王阶建议，强化《黄帝内经》《伤寒论》《温病条辨》等经典学习，同时学习系统西医理论体系和现代科技方法，理解临床症状体征，成为兼具中医和西医扎实功底的临床医生。

建议加快中药配方颗粒国家标准制定

推进中医药高质量发展，进一步发挥中药材的作用和功效，离不开相关标准的制定，其中完善中药配方颗粒质量标准必不可少。

聚焦中药配方颗粒标准制定与备案工作，王阶建议，合理制定中药配方颗粒原药材入药标准和配方颗粒含量检测指标数量。在保证中药配方颗粒质量前提下，建议参照国家药典标准合理制定原药材入药标准和配方颗粒含量检测指标数量，降低配方颗粒生产成本，减轻患者用药负担。

王阶在调研中发现，目前国家正式发布的中药配方颗粒质量标准共196个，其中炮制品60个，实际品种136个，且无动物、矿物类药物标准。“距离临床常用400个品种还有相当大差距，导致医生处方时品种缺失，不能满足临床用药需求。”

对此，王阶建议，加快中药配方颗粒国家标准的制定工作。在品种上优先考虑临床使用频率高、使用量大的常用品种，争取使国家颁布的标准达到500个左右，满足临床配方颗粒基本需要，以后再陆续增加品种。

此外，王阶还建议，对药品加成、医保报销、市场准入等政策进行深入调查研究、充分论证，协同各部门力量，共同推进中药配方颗粒发挥补充替代作用，引导中药配方颗粒行业健康可持续发展。

“代表委员谈健康中国”系列报道：

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唐旭东委员：中医药振兴发展要“抓两头”“顶天立地”

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张伯礼代表：全面系统总结抗疫经验 具有史料价值

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吴以环委员：建议加强儿童青少年心理健康服务建设

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丁洁委员：罕见病不“罕见” 建议罕见病药品纳入普惠型商业健康险

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