三八妇女节：关爱女性健康 这些异常要警惕

人民网北京3月8日电 （记者乔业琼）近年来，以宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌为代表的妇科恶性肿瘤的发病率呈上升趋势，严重威胁女性健康。今天是三八妇女节，在这个专为女性设置的节日里，让我们一起关注女性健康。

出血和腹部不适 可能是身体在“报警”

由于卵巢癌和子宫内膜癌发病前没有预兆，只有通过定期妇科体检才能发现异常，因此这两种疾病又被称为“无声的杀手”。上海市疾控中心指出，广大女性朋友除了要坚持定期体检，一旦出现下述“报警”症状，要及时就医。

接触性出血，可能是宫颈癌。宫颈癌早期常表现为接触性出血，即性生活后出现阴道流血；中期表现为不规则阴道出血；晚期可出现阴道排液，以及尿频、尿急、输尿管梗阻等肿瘤累及周围组织的症状。因此，有性生活史的女性一旦出现同房后阴道出血，应提高警惕，及时去医院就诊。

不规则阴道出血，特别是绝经后阴道出血，可能是子宫内膜癌。与宫颈癌不同，子宫内膜癌高发于中老年女性，尤其是50-55岁围绝经期的女性，肥胖者居多。子宫内膜癌早期常表现为不规则阴道出血，常为少量至中等量出血，绝经后女性多表现为持续或间断性阴道出血。

不明原因腹痛、腹胀，可能是卵巢癌。卵巢癌起病隐匿，早期几乎没有不适症状，即便少数患者有腹痛、腹胀等不适，也很难怀疑到是卵巢出了问题。当患者出现持续性腹痛、腹胀、腹部包块等症状时，病情已发展至中晚期，因此很多卵巢癌患者一旦发现就已经到了晚期。

月经——女性生殖健康的指示剂

月经是否正常反映了身体的健康状况，尤其是生殖器官是否健康。上海市疾控中心指出，健康的月经初潮平均年龄大约是15岁，女孩在12-18岁之间首次来月经属于正常范围。绝经的平均年龄是49岁，40-56岁属于正常。但随着人们生活水平的提高，饮食习惯的变化，女性初潮的年龄越来越早，而绝经年龄则越来越晚。月经周期一般是28天，20-40天之间都属于正常范围。经期一般是3-7天，血量50-60毫升。

上海市疾控中心建议，如果女性朋友月经的时间和量发生了异常改变，一定要引起重视。需要注意的是，虽然痛经、月经不调、经血过多或过少、乳房胀痛、小叶增生等都是和月经有关的症状，但并不一定都是病症。因此，如果女性朋友出现与月经有关的病痛，除及时去医院诊治外，一般来说，还应该注意生活上的调理，如健康饮食、规律作息等。

从自身做起 远离妇科肿瘤的侵袭

远离妇科肿瘤的侵袭，上海市疾控中心建议：

密切关注月经周期。在月经期间，女性要加强自我保护，防范月经不调等与月经有关的疾病发生。

倡导安全性行为。安全的性行为与自身健康息息相关，要注意避免性传播疾病和妇科肿瘤的发生。

养成个人健康行为习惯。内裤应勤洗勤换，洗后放置在太阳下或通风干燥的环境中晾晒，以免滋生细菌。月经期间，女性最好每日清洗外阴部1-2次，洗澡宜用淋浴。

此外，还应避免吸烟或被动吸烟，避免超重、肥胖，谨慎使用避孕药等。

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