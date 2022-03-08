@所有女性，各个阶段要关注的健康问题都有啥？

3月8日是国际妇女节。值此节日之际，为关爱女性健康，医生为各年龄段的女性朋友们提出健康建议，普及女性健康知识。

——定期妇科体检预防宫颈癌

宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是世界范围内公认的威胁女性健康的主要“杀手”，位居全球女性癌症发病率和死亡率第4位。

北京市海淀医院妇产科副主任医师倪俊介绍，有性生活的女性应每1至2年做一下妇科体检，一般包括：阴道微生态检测、宫颈防癌筛查和妇科超声；30岁以上的女性和有同房出血的女性，宫颈防癌筛查应包括HPV检测和TCT检查。年轻女性均建议注射宫颈HPV疫苗，以减少日后患宫颈癌的概率；注射前无需常规检查HPV感染状态；注射疫苗后仍需定期宫颈癌筛查。

——年轻女性：青春痘、月经不调不容小觑

由于生活节奏加快，工作压力加大，很多年轻女性都出现长青春痘、月经不调等问题。

医生表示，如果有这种情况，建议及时到医院就诊，排除妊娠、完善性激素等内分泌检查、超声排除器质性疾病，在医师指导下药物调整月经，保护我们的子宫内膜。

——女性要注意妇科常见病

阴道炎是女性的常见病、多发病，常常令人坐立不安。

医生提醒：

1. 不要为了干净经常阴道冲洗，阴道内有正常环境卫士乳酸杆菌，冲走反而其他杂菌容易滋生引起阴道炎症。

2. 注意生活节奏，不要总熬夜，不要久坐不动，不利于阴道保持正常环境。

3. 性生活注意卫生，建议使用避孕套避孕，同时预防性传播性疾病。

——准妈妈、孕妈妈们检查最重要

倪俊表示，对于准妈妈们，备孕前可以到产科完善孕前检查和咨询，比如：常规的妇科检查、病毒筛查、传染病筛查，既往有不良孕产史或内科合并症的准妈妈，需根据具体情况增加项目。

孕妈妈们则一定按照产科医师的医嘱准时产前检查，管理好孕期体重、血压、血糖等，适当运动，为顺产创造机会。不用担心分娩时的疼痛，目前分娩镇痛即无痛分娩已相当普及。

——围绝经期女性应该注意什么？

医生介绍，女性到了40岁，卵巢功能就开始逐渐衰退，月经周期变得不规律，如月经缩短至20天来一次，或延长至2个月来一次。从开始出现这种情况到停经1年，我们称为围绝经期。这个阶段的女性异常子宫出血比较常见，同时妇科肿瘤的发生率也增高，更要注重常规体检。

另外，围绝经期女性还常有潮热、失眠、骨痛、抑郁情形，影响日常生活工作，排除禁忌症后可在医师指导下激素替代治疗。

——老年女性疾病需关注

随着老龄化社会的到来，一些老年女性疾病的发生率也逐年上升，最为明显的便是尿失禁、子宫脱垂、阴道前后壁脱垂，阴道前壁脱垂即膀胱脱垂，阴道后壁脱垂即直肠脱垂，严重者导致排尿、排便困难。

医生提醒，老年女性朋友们平时要注意盆底肌肉锻炼，多做提肛运动，预防便秘和慢性咳嗽，不要久站，不要拿重物，症状轻或合并症多不宜手术者可以选用子宫托保守治疗，也可以进行盆底生物反馈治疗；而年龄相对较轻、合并症少、脱垂症状重者建议个体化手术治疗，以提高术后的生活质量。