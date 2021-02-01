运动后血压高、降得慢很危险

大量研究证实，适量运动可明显降低高血压患者的血压。不过，运动后也要关注血压情况，因为最新研究发现，运动后血压升高幅度与死亡风险相关。

新研究纳入1993名受试者，平均年龄58岁，入组时进行了运动测试，并记录了血压数据。结果发现，运动收缩压与左心室质量和颈动脉内膜中层厚度呈正相关，收缩压恢复时间与二者呈负相关，这说明运动血压升高越多、恢复越慢，心血管病风险越高。研究者还对受试者进行了12年随访发现，运动收缩压和舒张压与高血压发病风险呈正相关；运动后收缩压恢复与心血管病、全因死亡风险呈负相关。

运动时，肌肉需要更多氧气，心脏会更卖力地把血液泵向全身，导致收缩压升高。但这种影响是暂时的，运动结束后，血压可逐步恢复常态。但如果运动后血压过高、恢复过慢，有可能是由于内皮功能受损、氧化应激、交感神经紊乱等共同导致的。这些损伤将影响心血管健康，所以运动后血压情况可间接评估心血管病风险。

那么，高血压患者还能运动吗？答案是肯定的，而且运动类型也没有禁忌，只要个人喜欢且安全的，都可以参加，快走、慢跑、骑车、跳广场舞等有氧运动都是不错的选择。每周还可适当增加力量训练，比如俯卧撑、平板支撑等。运动时，需要注意四个方面：1.血压过高别运动：当安静时血压超过180/110毫米汞柱，不宜进行中等或以上强度运动；2.选择运动时间：高血压患者清晨血压常处于较高水平，最好选择下午或傍晚锻炼；3.运动热身与放松：进入正式运动前，应做5~10分钟热身运动，运动后也不要马上停下来，可放慢运动节奏，或做些放松运动；4.注意身体症状：如果运动过程中出现呼吸急促、心跳过快或不规则，应放慢速度或休息，若感到胸痛、无力、头晕、下颌或手臂等部位疼痛，应马上停止运动，并尽快就医。