3月3日，澳优乳业股份有限公司（以下简称“澳优”或“公司”）与内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）发布联合公告，宣布要约方金港对澳优全部已发行股份全面要约收购成功。至此，伊利与澳优战略协同迎来新发展。

公告显示，截至首个要约截止日期2022年3月3日下午4时，金港共收到的接纳股份为3.32亿股，约占澳优全部已发行股本的18.38%。金港另持有澳优股份6.21亿股，合计接纳股份，金港共持有或控制澳优股份达9.53亿股，约占澳优已发行总股份的52.70%。

此次全面要约收购的成功，意味着伊利、澳优将进入战略深度协同的新时期。两家公司均以卓越、创新、共赢、尊重作为企业的核心理念，致力于重点服务中国市场并引领中国乳业走向世界。

澳优董事长颜卫彬表示，伊利与澳优两家公司使命、愿景、价值观相容以及发展战略趋同，在上游奶源布局、研发创新、供应链构建、产品组合、人才培养、国际化开拓、品牌建设以及终端渠道开发等方面也都有着良好的互补性；两家公司都是从中国内地商业基础比较薄弱的地方走向全球的企业。澳优非常欢迎伊利的加入，也将深度拥抱全面要约成功后迎来的协同共创新时代。未来，澳优将充分利用伊利与自身在国内外的优势，力促中国乳业与世界乳业的沟通，汇聚全球优质营养与智慧，为全球消费者带去更优的产品与服务，为企业带来更长远的发展，为股东带来更多的回报，为健康中国、乳业振兴贡献更优的力量。