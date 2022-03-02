谁动了他们就诊卡的账户余额？

“主任，找到了！监控视频显示，凌晨2点收费窗口没有群众来缴费，收费员许某某却异常忙碌。”不久前，广西壮族自治区柳州市纪委监委对市属医疗机构开展医德医风专项督查时，某三甲医院保卫科提供的一段蹊跷视频画面成了核实问题线索的突破口。

此前，专项督查组成员小杨在盘点该三甲医院门诊退费财务凭证时，通过比对发现许某某开票量异常。线索碰头会上，欧组长建议我们调取收费窗口视频回放，重点了解许某某夜班当值情况。

“自从2020年7月医院门诊收费系统调整后，许某某的夜班发票量确实比其他收费员高不少。”看到督查组摆出来的财务凭证和视频监控，该医院财务科负责人才惊觉：单位收费系统漏洞居然养出了一只“硕鼠”。

“许某某如何套取患者就诊卡账户余额，套取了多少钱，涉及多少患者，我们还得抓紧核实。”正当欧主任部署下一阶段工作任务时，一通电话打到了柳州市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组。

原来是预感到事情将要败露的许某某，选择了主动投案。“是我利用收费系统权限扩大的漏洞，把患者就诊卡里的钱取了一部分出来。”

该医院启用二维码就诊支付后，患者仅需一部手机就能完成预约挂号、就诊、缴费，不少患者便不再使用原先办理的实体就诊卡。本是一件善就医体验的好事，却被许某某钻了漏洞。

许某某偶然发现，很多实体就诊卡里有不少预存金，且有一部分长期未就诊使用，有的甚至三五年都未动用过。许某某便利用授权登录收费系统，把这些预存金取出，再在系统里更改患者的账户余额。

驻市卫生健康委纪检监察组对许某某进行了立案调查。经查，许某某先后套取患者就诊卡账户预交金共计5.13万元，涉及1158个账户。调查期间，许某某主动将套取的资金全部退回医院财务科。2021年12月，该医院解除了与许某某的劳动合同，被套取的资金均已退还到患者就诊卡上。该医院也第一时间调整收费系统权限，堵塞漏洞。

结合专项督查情况，我们督促全市市属医院召开警示教育大会，开展就诊卡账户预交金清查行动，健全收费制度。（广西壮族自治区柳州市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组 田礼红）