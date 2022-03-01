不痛不痒就不管？专家提醒：不痛的结石更可怕

人民网北京3月1日电 （记者乔业琼）近日，湖南望城一女子患结石十余年毁掉一个肾引发关注。因为结石小、不痛不痒，该女子一直没有重视，直到今年体检时才发现，结石已经长满整个肾脏并导致肾萎缩，不得不做了肾脏切除手术。

对此，湖南省人民医院泌尿外科副主任兼四病区主任杨科表示，很多人认为结石不痛就不用治疗，这是一个误区，肾脏发现小结石，如果不定期复查任其慢慢变大，日积月累当结石大小跟肾脏的空间吻合，如没有引起肾盏、肾盂梗阻或继发感染，可以长期无症状，等有症状出现时，可能因结石太大或结石嵌顿太久造成了严重的肾积水，长期的肾积水压迫可以造成肾萎缩、肾脏功能永久丧失。

杨科提醒，日常生活中可以从以下几方面来预防结石的发生。

一是合理饮食。多喝水，少喝饮料，含有果糖的饮料，会提高肾结石的患病几率。每天保证饮水1500-2000ml，可以稀释尿液的浓度，减少钙成分的含量。每日食盐应不超过5克，因为钠盐可造成尿钙排泄增加。对于草酸盐结石患者，应忌食或少食含草酸较高的食物，如苋菜、菠菜、芒果、草莓、芝麻、可可、巧克力、茶叶、各种坚果（栗子、杏仁、核桃等）。可以适当的食用柑桔子类水果可增加尿中枸橼酸（结石抑制因子）的含量，有助于预防结石发生。

二是适当运动。根据自身情况，选择合适的运动，如跑步、游泳等，可以通过运动增加机体免疫力和代谢能力，预防结石的发生。

三是控制体重。肥胖易导致结石形成，肥胖者应减轻体重。

四是定期体检。定期检查，发现结石应遵医嘱及时治疗，避免造成不良后果。

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