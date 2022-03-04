直播预告：唐旭东谈“胃食管反流病的中医药防治”

胃食管反流病是胃内容物反流导致的疾病，近年来的发病率呈逐渐增长趋势，而该病引起的烧心、反酸反复发作，给患者带来身体上的诸多不适，严重影响了患者的生活质量。

3月5日10：00至11：00，中国中医科学院副院长、中华中医药学会脾胃病分会主任委员唐旭东将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“胃食管反流病的中医药防治”话题进行科普，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

唐旭东，医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师，中国中医科学院首席研究员，第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，欧亚科学院院士，第十三届全国政协委员。

担任中国中医科学院副院长，兼任北京市中医脾胃病研究所所长，国家中医药管理局脾虚重点研究室主任，中药临床疗效与安全性评价国家工程实验室主任，中华中医药学会脾胃病分会主任委员，中国中西医结合学会常务副会长，中国医师协会中医师分会常务副会长。

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