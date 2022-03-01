智能电视也需“适老”

随着科技的快速发展，智能电视产品也在加速迭代。不过，近期公布的一份调研报告显示，老年人使用电视遇到的困难中，“开机后不能直达想看的电视节目”占比最多，达49.6%。“设备多不知道相互怎么切换”“操作复杂，不知道怎么找想看的内容”位列第二、第三位。有的老年人表示，现在看电视跟做智力测试一样“烧脑”。

近年来，帮助老年人跨越“数字鸿沟”、享受智能化服务带来的便利，日渐成为社会共识。一些社会组织纷纷开展帮助老年人学习智能手机的公益服务，许多老年大学也将智能手机教学引入课堂。相比之下，教老年人使用智能电视却没有引起足够重视。一个重要原因是，智能手机以苹果系统和安卓系统为主，学会之后可以触类旁通，智能电视操作设计则是“各唱各的调”，不同品牌之间差异性很大，难以做到“一通百通”。早在2014年，国家广电总局就发布了智能电视操作系统TVOS1.0，希望逐步统一智能电视操作系统。如今，TVOS已经升级到4.0阶段，但由于推广程度和系统适配度方面有待提升，不少电视厂商并不买账。

根据有关预测，“十四五”期间我国社会将从轻度老龄化迈入中度老龄化。随着老龄人口的增多，智能电视对老年人不友好的问题亟待解决，这不仅是厂商的社会责任，也是满足市场需求的必然选择。相比年轻人，如今老年人的娱乐生活更多依赖于电视这一载体。所以，智能电视的“适老化”工作值得引起重视，且绝不能停留在制定标准上。有关部门应加大对相关标准的宣传推广力度，出台激励政策，鼓励引导广大厂商主动参与智能电视“适老化”改造。此外，语音控制可有效解决智能电视操作设计不统一、老年人不会操作的实际问题，厂商应把语音交互功能作为标配，不断改进识别技术，更好满足老年观众的实际需求。（张淳艺）