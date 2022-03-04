多地开展HPV疫苗免费接种工作 接种应尽早尽小

中新网北京3月4日电(任靖)日前，全国人大代表徐萍建议将国产二价HPV疫苗纳入免疫计划，引发广泛关注，并登上微博热搜。近年来，宫颈癌呈发病率上升、发病年轻化的特征，严重威胁女性群体的生命健康。而接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施之一，为此，我国多地部署开展适龄女性HPV疫苗免费接种工作。

多地开展适龄女性接种HPV疫苗

近日，海南发布《2022年海南省适龄女生HPV疫苗接种项目实施方案》，拟于2022年为7.1万适龄女生接种HPV疫苗。项目实施范围为海南全省18个市县及洋浦。

宫颈癌是严重威胁妇女健康的恶性肿瘤，高危型HPV持续感染是宫颈癌发生的必要条件，而HPV疫苗能够阻断高危型HPV的持续感染，从而有效降低宫颈癌及癌前病变的发生率，因此，在适龄人群中推广HPV疫苗接种是预防宫颈癌的有效措施。

此前，国家卫生健康委表示，我国将推动试点先行，鼓励有条件的地区积极采用多种筹资模式，逐步开展HPV疫苗免费接种。自2020年以来，鄂尔多斯、厦门、成都、无锡、郑州等地已陆续开展或宣布即将开展HPV疫苗免费接种工作。

此外，浙江省卫健委日前也在回复网友提问时，表示通过在试点地区(鄞州区)推动落实综合防治策略措施，对适龄人群开展HPV疫苗免费接种工作。随着经济和社会发展水平逐步提高，不排除今后全省范围内实施免费接种。

浙江省卫健委回复网友留言。

宫颈癌发病率上升、年轻化趋势凸显

宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是世界范围内公认的威胁女性健康的主要“杀手”，位居全球女性癌症发病率和死亡率第4位。

而在我国，宫颈癌是第二大女性恶性肿瘤。根据国际癌症研究机构(IARC)2021年最新研究报告，2020年中国约有11万例新增宫颈癌病例，在15至44岁女性的癌症中，宫颈癌的发病率高居第三位，约占亚洲的三分之一。

近年来，宫颈癌呈现发病率上升、发病年轻化的特征，最小宫颈癌龄低至15岁，小于35岁年轻宫颈癌患者所占比例逐渐升高，保护青少年女性免受HPV感染是减少未来子宫颈癌发生的首要关键举措。

而接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施之一。世界卫生组织在《加速消除宫颈癌全球战略》中指出，消除宫颈癌主要有三个关键措施：疫苗接种、筛查和治疗。世卫组织提出，到2030年实现90%的女孩在15岁前接种HPV疫苗的目标。国家卫生健康委根据我国国情建议首要接种的目标人群是13至15岁的女孩。

接种HPV疫苗应尽早尽小

目前，我国批准上市的HPV疫苗一共有四种，安全性和有效性都得到了验证。北京协和医院妇产科主任医师谭先杰曾对媒体介绍，“全球已上市的HPV疫苗包括二价、四价和九价，‘价’代表疫苗覆盖的病毒细分种类，价越高，病毒覆盖面越广。”但目前我国九价疫苗“一针难求”。

专家表示，在预约不到高价次疫苗的情况下，公众也应及时接种低价次HPV疫苗以获得最佳保护效果。如果主要诉求是预防宫颈癌，二价疫苗已基本可满足需求，“高价次疫苗对宫颈癌的预防将起到锦上添花的作用，而非必选项。”

中山大学附属第三医院妇科主任李小毛称，HPV主要通过性传播，因此在首次发生性行为之前接种是最佳推荐年龄。但是，有性生活之后，感染的机会就更大。

HPV疫苗可有效预防宫颈癌，但目前疫苗资源有限，在这种情况下，建议HPV疫苗接种最好是在首次性生活发生之前将获得最佳的预防效果，青春前期女孩人群接种是最佳的防控策略，“早接种早获益”。

谭先杰也提醒，疫苗的防护率并非100%，接种疫苗后还要定期筛查才能预防宫颈癌。(完)